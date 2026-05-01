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MÚSICA Programa Roda de Choro celebra os 30 anos do grupo Choronas O programa Roda de Choro apresenta uma homenagem aos mais de 30 anos de carreira do grupo Choronas

O programa Roda de Choro apresenta uma homenagem aos mais de 30 anos de carreira do grupo Choronas, destacando discos que marcaram sua trajetória. O tributo será transmitido em duas partes e vai ao ar na Rádio Nacional nesta sexta-feira (1º) e na próxima (8), às 22h, e na Rádio MEC nos próximos domingos (3 e 10), às 20h.

Criado em 1994, o grupo brasileiro feminino de choro é atualmente composto pelas instrumentistas Ana Cláudia César (cavaquinho), Paola Piecherzky (violão de 7 cordas), Cibele Palopoli (flauta transversal) e Mírian Cápua (percussão). O Choronas tem como propósito valorizar o primeiro gênero instrumental urbano do Brasil.

No programa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), as integrantes compartilham sua rotina e relatam como a falta de presença de mulheres nos clubes de choro influenciou a criação do grupo. Além disso, as edições especiais do Roda de Choro apresentam aos ouvintes canções dos álbuns das Choronas.

Durante a segunda parte, o público poderá ouvir o álbum Alma Feminina, lançado este ano para celebrar as três décadas de carreira do grupo, além de conhecer os planos para o futuro.





Programa

O programa Roda de Choro apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.

A atração mescla seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.

Serviço

Roda de Choro – Especial Choronas (parte 1) - sexta-feira (1º), às 22h, na Rádio Nacional, e domingo (3), às 20h, na Rádio MEC

Roda de Choro – Especial Choronas (parte 2) - sexta-feira (8), às 22h, na Rádio Nacional, e domingo (10), às 20h, na Rádio MEC

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