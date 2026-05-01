Sex, 01 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta01/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Programa Roda de Choro celebra os 30 anos do grupo Choronas

O programa Roda de Choro apresenta uma homenagem aos mais de 30 anos de carreira do grupo Choronas

Reportar Erro
O programa Roda de Choro apresenta uma homenagem aos mais de 30 anos de carreira do grupo ChoronasO programa Roda de Choro apresenta uma homenagem aos mais de 30 anos de carreira do grupo Choronas - Foto: Grupo Choronas/Divulgação

O programa Roda de Choro apresenta uma homenagem aos mais de 30 anos de carreira do grupo Choronas, destacando discos que marcaram sua trajetória. O tributo será transmitido em duas partes e vai ao ar na Rádio Nacional nesta sexta-feira (1º) e na próxima (8), às 22h, e na Rádio MEC nos próximos domingos (3 e 10), às 20h.

Criado em 1994, o grupo brasileiro feminino de choro é atualmente composto pelas instrumentistas Ana Cláudia César (cavaquinho), Paola Piecherzky (violão de 7 cordas), Cibele Palopoli (flauta transversal) e Mírian Cápua (percussão). O Choronas tem como propósito valorizar o primeiro gênero instrumental urbano do Brasil.

No programa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), as integrantes compartilham sua rotina e relatam como a falta de presença de mulheres nos clubes de choro influenciou a criação do grupo. Além disso, as edições especiais do Roda de Choro apresentam aos ouvintes canções dos álbuns das Choronas.

Durante a segunda parte, o público poderá ouvir o álbum Alma Feminina, lançado este ano para celebrar as três décadas de carreira do grupo, além de conhecer os planos para o futuro.

 

Leia também

• Rádio MEC transmite especial para celebrar Dia Internacional do Jazz

• Psiquiatra aborda importância da conscientização sobre TEA em entrevista à Rádio Folha FM

• "Insuficiência de gestão e política": João Campos critica governo estadual na Rádio Folha FM

Programa
O programa Roda de Choro apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.

A atração mescla seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.

Serviço
Roda de Choro – Especial Choronas (parte 1) - sexta-feira (1º), às 22h, na Rádio Nacional, e domingo (3), às 20h, na Rádio MEC

Roda de Choro – Especial Choronas (parte 2) - sexta-feira (8), às 22h, na Rádio Nacional, e domingo (10), às 20h, na Rádio MEC  

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro
WhatsApp Nacional

 Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
 Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
 Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
 Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS
Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radiomec
Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec
YouTube: https://www.youtube.com/radiomec
Facebook: https://www.facebook.com/radiomec
X: https://x.com/radiomec
WhatsApp: (21) 99710-0537
Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Reportar Erro

Veja também

Newsletter