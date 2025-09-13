A- A+

Cultura Programa Viva Maria completa 44 anos em defesa das mulheres no rádio Especial será transmitido no domingo na Rádio Nacional da Amazônia

O programa Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, celebra 44 anos neste domingo (14) e será homenageado em uma edição comemorativa da atração radiofônica Natureza Viva, que vai ao ar às 9h, no horário de Brasília. O Natureza Mulher, como ficou conhecido o especial, receberá a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para uma entrevista conduzida pela jornalista e radialista Mara Régia.

No ar desde 14 de setembro de 1981, o Viva Maria se consolidou como um dos principais espaços de mobilização, informação e debate sobre os direitos das mulheres no Brasil.

Durante a entrevista, a ministra vai abordar questões como a violência de gênero na política, a representação de mulheres indígenas e quilombolas no ministério, e os desafios para trabalhar políticas públicas a partir do orçamento que é destinado às mulheres.

Sobre o aniversário do Viva Maria, a ministra Márcia Lopes diz que é um orgulho reconhecer a existência, sucesso e resultados do programa.

“São 44 anos: uma vida inteira de dedicação da Mara Régia. Uma trajetória em que a cidadania, a voz e os direitos das mulheres estão representados. Além disso, aprendi a ouvir rádio em casa, com os meus pais. Na época da faculdade, cheguei até a cogitar ter um programa de rádio universitário, acredita? Faço questão de sempre priorizar e conversar com as emissoras de rádio. É uma honra”, comentou a ministra.

Além da Rádio Nacional da Amazônia, a transmissão do Natureza Mulher ocorrerá na Rádio Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Difusora Acreana e emissoras parceiras que retransmitem a programação. Também é possível ouvir, ao vivo, por meio do site radios.ebc.com.br .

Viva Maria

Sob a inspiração da música Maria Maria, de Fernando Brant e Milton Nascimento, o programa Viva Maria foi ao ar pela primeira vez na Rádio Nacional AM de Brasília. Ao longo das décadas, transformou-se em instrumento de expressão do movimento de luta das mulheres, local e nacionalmente. Pelos seus microfones passaram mulheres que se posicionaram contra a ditadura, vítimas de violência e que participaram ativamente da reconstrução democrática.

O programa foi ponto de partida para a criação do Fórum de Mulheres do DF. Lutou pela construção da primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e do Conselho dos Direitos da Mulher, no Distrito Federal. Na Constituinte, encabeçou os abaixo-assinados pela garantia à licença-maternidade de 120 dias e creche até 6 anos de idade.

Em reconhecimento à trajetória e impacto do Viva Maria, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1990, o Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação, celebrado também em 14 de setembro. A atração motivou ainda a definição da data de fundação da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero nas Américas, em Buenos Aires, no dia 14 de setembro de 2016.

Confira os horários de transmissão do Viva Maria:

Rádio Nacional da Amazônia – de segunda a sexta, às 11h e às 16h (horário de Brasília)

Rádio Nacional AM de Brasília – de segunda a sexta, às 16 horas

Rádio Nacional do Alto Solimões – de segunda a sexta, às 14h20 (horário local)



Serviço



Natureza Mulher celebra aniversário de 44 anos do programa Viva Maria

Domingo (14), às 9 horas (horário de Brasília)

Rádio Nacional da Amazônia

Rádio Nacional AM de Brasília

Rádio Nacional do Alto Solimões

Rádio Difusora Acreana

