televisão Do "Vídeo show" ao "Show 60 anos", toda a programação especial do aniversário da TV Globo Agenda vai da noite de quinta-feira (24) à noite de segunda (28)

Como celebrar 60 anos em 60 horas? Relembrando os velhos tempos, mas com novidades apontadas para o futuro.

Este é o mote da programação especial da TV Globo, que comemora seis décadas no ar neste sábado (26), e prepara edições especiais de seus programas a partir desta sexta-feira — com um “esquenta” já na noite de amanhã.

Tudo começa com uma versão comemorativa do Vídeo Show” logo após “ Vale tudo” e termina na segunda-feira, também depois da novela, com o Show 60 Anos.

Ele tem transmissão ao vivo diretamente da Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Confira a seguir a agenda com alguns dos principais destaques da programação especial dos 60 anos da TV Globo.

Quinta-feira

O Vídeo Show retorna às telas numa edição para esquentar as turbinas. A ideia é relembrar não só as seis décadas da emissora, mas as quatro em que o programa esteve no ar, entre 1983 e 2019.

Estão de volta quadros como “Falha nossa” e “Túnel do tempo”, e apresentadores como Miguel Falabella, Cissa Guimarães e André Marques.

Sexta-feira

Durante toda esta semana, o Encontro com Patrícia Poeta recebeu mulheres que fizeram história nas manhãs da Globo.

Na sexta, é a vez de Angélica ser recepcionada. Logo na sequência, o Mais Você, com Ana Maria Braga, elege o confeiteiro responsável pelo bolo de aniversário da emissora.

Por volta das 15h25, a Sessão da Tarde exibe o inédito “A fábrica de sonhos”, filme dirigido por Guel Arraes e Patricia Pedrosa sobre uma jovem com o sonho de visitar os Estúdios Globo.

Depois de “Vale tudo”, um Globo Repórter especial dá o pontapé inicial nas 60 horas ao focar nos desafios da emissora ao longo das décadas. O Conversa com Bial fecha o dia com um papo com o jornalista William Bonner.

Sábado

O dia oficial do aniversário se inicia com edições especiais do Bom Dia Sábado e do Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Ao vivo, no É de Casa, Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira recebem convidados para a festa — com direito ao bolo escolhido no Mais Você e pratos famosos de novelas, como o sanduíche natural de Raquel, de “Vale tudo”, e o pastel da dona Jura, de “O clone”.

De tarde, hora de “Videogame”, outro pedacinho de Vídeo Show. Angélica comanda uma disputa para ver qual casal tem mais conhecimento sobre a Globo.

Xuxa e Junno Andrade ou Fabio Porchat e Priscila Castello Branco?

O Caldeirão do Mion também está em festa, com os jornalistas Caco Barcellos, Fátima Bernardes, Sandra Annenberg e Ernesto Paglia relembrando grandes momentos.

Kadu Moliterno e André de Biase, o Juba e o Lula de “Armação ilimitada”, também sobem ao palco.

A novela das 18h, “ Garota do momento”, faz uma homenagem a Roberto Marinho, fundador da TV Globo.

O jornalista, interpretado por Tony Ramos, aparece na trama de 1958 visitando a TV Ondas do Mar, de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Sérgio (Sergio Kauffmann).

Logo depois, momento de se despedir de “Volta por cima”, novela de Claudia Souto que tem seu último capítulo exibido excepcionalmente no sábado.

O horário nobre segue com o “Jornal Nacional” e a última matéria de aniversário da emissora e com “Vale tudo” trazendo a primeira imagem da inigualável vilã Odete Roitman, agora vivida por Débora Bloch.

Cabe ao “Altas horas”, de Serginho Groisman, fazer um tour especial pelos programas da casa gravados em São Paulo, como “Mais você” e Jornal Hoje.

Domingo

“Globo comunidade”, “Antena paulista”, “Autoesporte” e “Globo rural” dão início ao dia, com edições temáticas.

O cantor Daniel, apresentador do “Viver sertanejo”, por volta das 10h, recebe o ator Lima Duarte e Renato Teixeira, autor de temas musicais de novelas rurais.

Logo depois, o “Esporte espetacular” chega ao vivo e com uma nova temporada da série “Planeta Extremo”, cujo primeiro episódio tem Clayton Conservani no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia.

À tarde, o Domingão com Huck homenageia os programas de auditório que fizeram história na Globo e entrega para um jogo de futebol especial: Flamengo e Corinthians, ao vivo do Maracanã, com um show de Belo antes da partida.

Por volta das 20h30, o Fantástico traz uma nova abertura e o quadro “Jornada da vida — Rio Mekong”, em que os repórteres Sonia Bridi e Paulo Zero visitam Vietnã, Laos e Camboja, os três países banhados pelo rio.

Na sequência, para fechar o dia, entra no ar o primeiro episódio da série documental de quatro partes “Gloria” sobre a jornalista Gloria Maria.

Segunda-feira

A Sessão da tarde tem outro filme inédito e exclusivo, desta vez com Susana Vieira e Valentina Herszage, interpretando uma avó e uma neta apaixonadas por TV. É “Coisa de novela”, dirigido por Manuh Fontes.

Tem outra estreia em torno das 19h40: Dona de mim, nova novela do horário, escrita por Rosane Svartman e estrelada por Clara Moneke, Claudia Abreu e Tony Ramos.

Ainda falando em teledramaturgia: agora ela chegou mesmo. Vale Tudo traz toda a interação de Odete Roitman com a família no primeiro capítulo da semana.

Por fim, é hora do “Show 60 anos”, com a presença, em conteúdo gravado e ao vivo, de nomes que fizeram e ainda fazem a história da emissora.

Estão programados encontros de personagens ícones do imaginário popular — “Os trapalhões” Dedé Santana e Renato Aragão e os caminhoneiros Pedro (Antônio Fagundes) e Bino (Stenio Garcia), de “Carga pesada” são alguns deles — e shows de nomes como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Fafá de Belém, entre outros.

