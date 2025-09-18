Programação cultural agita o público da 2ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST

A- A+

Com o início da segunda edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST nesta quinta-feira (18), o público também poderá curtir apresentações culturais com uma programação gratuita do Festival Por Terra, Arte e Pão até sábado (20).

O palco estará localizado na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, com shows previstos para começarem a partir das 19h.

Entre as atrações confirmadas no evento, estão Malícia Champion, De Cara com o Samba, Mestre Bi, Reginaldo do Forró, Laís Senna convida Larissa Lisboa, Dunas do Barato convida Fred 04, Vannick Belchior, Barro convida Uana e Forró na Caixa.

Banda Malícia Champion se apresenta no palco nesta sexta-feira (19), a partir das 22h. Foto: Divulgação

O dirigente nacional do MST em Pernambuco, Jaime Amorim, destaca o papel da feira para além da comercialização de produtos. “A feira não é só venda. Feira é cultura, lazer, é essa relação de diálogo entre as pessoas que produzem e quem vai lá consumir”, disse.

O evento também conta com uma programação repleta de debates e oficinas, praça de alimentação e a comercialização de produtos de todo o estado de Pernambuco.

Confira a programação completa do palco Por Terra, Arte e Pão:

18/09 (quinta-feira)

19h Mestre Bi

21h De Cara com o Samba

22h Malícia Champion

19/09 (sexta-feira)

19h Reginaldo do Forró

21h Laís Senna convida Larissa Lisboa

22h Dunas do Barato convida Fred 04

20/09 (sábado)

19h Vannick Belchior

21h Barro convida Uana

22h Forró na Caixa



