Confira programação das novelas da Globo com transmissão de jogos da Copa
As alterações fazem parte dos ajustes realizados pela emissora durante a Copa do Mundo de 2026
A programação da Globo terá mudanças nesta sexta-feira, 26, por causa das transmissões da Copa do Mundo. Desta vez, a principal alteração é na faixa da tarde: "Avenida Brasil" não será exibida no Vale a Pena Ver de Novo para dar espaço ao Mundial.
A cobertura esportiva começa às 15h30, logo após a programação da tarde, com o Pré-Hora da Copa do Mundo. Na sequência, às 16h, a emissora transmite a partida entre Noruega e França.
No período da noite, "A Nobreza do Amor" será exibida às 18h10, seguida pelo telejornal local da segunda edição, às 18h40. Depois, vão ao ar "Coração Acelerado", às 19h, e o Jornal Nacional, às 19h40.
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Que horas vai passar "Quem Ama Cuida" hoje?
A novela "Quem Ama Cuida" será exibida às 20h10 nesta sexta-feira, 26. Logo após o capítulo, às 20h40, a Globo inicia o pré-jogo da partida entre Uruguai e Espanha, marcada para começar às 21h.
As alterações fazem parte dos ajustes realizados pela emissora durante a Copa do Mundo de 2026. Ao longo da competição, a programação tem sido adaptada para acomodar as transmissões dos jogos, com mudanças pontuais nos horários de novelas, telejornais e demais atrações.