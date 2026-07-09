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MÊS DE FÉRIAS Oficina Francisco Brennand reúne atividades infantis, cursos e participação na Fenearte em julho Agenda do mês de férias inclui ainda visita especial ao museu-ateliê, integrando o Circuito Fenearte

A Oficina Francisco Brennand traz uma programação especial para o mês de julho, período de férias escolares, com atividades voltadas ao público infantil, ações de formação para educadores e participação na 26ª edição da Fenearte. As inscrições para as atividades gratuitas podem ser realizadas pelo perfil @oficinafranciscobrennand no Instagram até 24 horas antes de cada ação.

Entre os destaques da programação está o projeto Ocupa Oficina, que promove experiências artísticas para diferentes públicos, de acordo com a assessoria de imprensa do espaço. Neste sábado (11), o artista Jacaré conduz a atividade "A caixa das possibilidades: colagem, sucata e imaginação". A proposta utiliza materiais recicláveis para a criação de personagens como caqueiras, pequenos vasos para plantas, e os "palhaços das sementes", unindo arte, sustentabilidade e reaproveitamento de resíduos.

No dia 18 de julho, a artista visual Aussuba ministra a oficina "Daquilo que permanece: quando o carvão vira pintura". A atividade apresenta técnicas de pintura com carvão por meio de experimentações, jogos e criação coletiva, resultando em uma obra produzida pelos participantes durante o encontro.

Museu-ateliê e a 26ª Fenearte

Pelo segundo ano consecutivo, a Oficina Francisco Brennand integra o Espaço Janete Costa da Fenearte, onde apresenta objetos de arte produzidos pelo museu-ateliê a partir das técnicas cerâmicas desenvolvidas por Francisco Brennand e preservadas pela instituição.

Como parte da programação do Circuito Fenearte, no dia 17 de julho será realizada uma visita especial ao museu, incluindo acesso à olaria, espaço de produção normalmente fechado ao público. A atividade contará com mediação da equipe de Educação e Pesquisa, além da participação da gerente de produção, Aldair Barbosa, e dos mestres responsáveis pela fabricação e decoração das peças.

Curso de extenção com certificação da UFPE

A programação também contempla a sexta edição do curso de extensão "Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios", promovido entre 20 de julho e 12 de agosto. Com certificação da Universidade Federal de Pernambuco, o curso tem como tema "Paisagens: Brasis Transversais" e é destinado a professores e educadores de diferentes áreas. Os encontros abordam as múltiplas formas de compreender o território brasileiro, suas paisagens, identidades e processos históricos.

Encerrando as atividades do mês, a Oficina Francisco Brennand oferece entrada gratuita, no dia 25, para motoristas de táxi, ônibus e aplicativos, em referência ao Dia do Motorista. A iniciativa permite o acesso ao museu-ateliê com mediação da equipe de Educação e Pesquisa.

Sobre a Oficina Francisco Brennand

Desde 2019, a Oficina Francisco Brennand é administrada como instituto cultural sem fins lucrativos, atuando na preservação da obra de Francisco Brennand e na realização de ações voltadas às artes, à educação e à cultura. Localizado na Mata da Várzea, no Recife, o museu-ateliê reúne cerca de 2.300 obras distribuídas em espaços expositivos, jardins, ateliês e áreas de produção cerâmica.

Confira a programação de julho na Oficina Francisco Brennand:



Ocupa Oficina: A caixa das possibilidades: colagem, sucata e imaginação, com o artista Jacaré

Quando: sábado (11), das 14 às 16h

Onde: Accademia - Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) - R. Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

Entrada gratuita mediante inscrição no link: https://forms.gle/AX8XnuRQJzJVpx7z6

Circuito Fenearte

Quando: 17/07, das 9h30 às 11h

Onde: Oficina Francisco Brennand

Inscrição: feitas via Fenearte

Ocupa Oficina - Daquilo que permanece: quando o carvão vira pintura, com Aussuba

Quando: 18/07, das 14h às 16h

Onde: Accademia

Entrada gratuita mediante inscrição no link: https://forms.gle/MN3SRpJZhbLwyRDPA



Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios

Quando: de 20/07 a 12/08 | das 19h às 21h

Onde: on-line, via Zoom

Acesso gratuito mediante inscrição no link: https://forms.gle/1bvLTr3ptC2SzFyx8

Dia de Gratuidade para Motoristas (de táxi, ônibus e aplicativos)

Quando: 25/11 às 14h

Onde: Oficina Francisco Brennand



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