Programação de Navio da Xuxa sofre mudança após internação de Ivete Sangalo; entenda

A- A+

A principal atração do Navio da Xuxa — evento em alto-mar comandado pela Rainha dos Baixinhos e embalado por apresentações musicais ao longo de quatro dias, até domingo (25) — não poderá subir ao palco do cruzeiro marítimo, que teve ingressos vendidos por preços entre R$ 4 mil e R$ 15,6 mil.



Ivete Sangalo anunciou, na noite da última quinta-feira (22), que precisou ser internada para tratar uma pneumonia. A cantora baiana, que faria o show mais aguardado na embarcação, ainda não tem previsão de alta hospitalar e por isso não poderá comparecer.

Como fica então a programação do Navio da Xuxa, diante desse desfalque? De acordo com a produtora responsável pelo evento, foram realizadas alterações nas datas dos shows agendados.



A apresentação musical de Xuxa, incialmente programada para sábado (24), foi antecipada para esta sexta-feira (23), dia em que Ivete Sangalo subiria ao palco.

A produção do cruzeiro marítimo frisa que outro artista substituirá Ivete. "Informamos que a programação completa de shows será divulgada em breve com uma nova atração no line-up, reforçando o compromisso de proporcionar a melhor experiência a bordo do Navio da Xuxa", informou os responsáveis pela organização do evento, por meio de comunicado.

Os demais nomes anunciados na programação seguem confirmados. Farão shows por lá Pabllo Vittar, Olodum e Monobloco.



Para Xuxa, a parceria com Ivete Sangalo significaria a realização de um sonho, como ela ressaltou em entrevista para divulgar o evento. "Tem mais de três anos que já imaginei Veveta e eu em alto mar, sonhos sempre vêm pra quem sonhar", afirmou, fazendo uma referência a um dos versos da música "Lua de cristal", um de seus sucessos.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (26/02 até 02/03)