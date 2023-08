A- A+

CINEMA Programação do 14º Festival de Cinema de Triunfo é revelada; confira os filmes selecionados Exibições de longas, curtas e médias-metragens ocorrem no Theatro Cinema Guarany, entre 28 de agosto e 2 de setembro

O 14º Festival de Cinema de Triunfo ocorre entre os dias 28 de agosto a 2 de setembro. Divulgada nesta segunda-feira (21), a programação levará oficinas, debates e exibições de longas, curtas e médias-metragens pernambucanos e nacionais ao centenário Theatro Cinema Guarany.

A cerimônia de abertura do festival será às 18h30 do dia 28, quando será exibido o filme paraense “Terruá Pará”, de Jorane Castro. A mostra competitiva de longas conta ainda com os títulos “Diaspóricas” (de Ana Clara Gomes), “Marcos” (de Filipe Codeço), “Rama Pankararu” (de Pedro Sodré), “Além da Lenda” (de Marília Mafé e Marcos França) e “Fim de Semana no Paraíso Selvagem” (de Severino).

A seleção de curtas e médias se divide nas categorias: pernambucano, dos Sertões, nacional e infanto-juvenil. Nesta edição do Festival de Cinema de Triunfo, as oficinas serão realizadas na Fábrica de Criação Popular, no Sesc da cidade.



O evento é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), com apoio da Prefeitura de Triunfo, Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e Lazer de Triunfo, Sesc, Fecomércio, Senac e Associação Comercial Municipal de Triunfo.

Confira a programação completa:



Segunda-feira (28)

14h: Oficina Outros sertões e o minuto, ministrada por Mila Nascimento e Uilma Queiroz

Local: Fábrica de Criação Popular do Sesc-PE (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro, Triunfo)

18h30: Cerimônia de abertura

19h: Mostra competitiva de curtas, médias metragens e filmes experimentais

Invasão ou Contatos Imediatos do Terceiro Mundo (Documentário/Ficção, 21 minutos, 2023, PE, 10 anos), de Maria Gazal e Hugo Aquino

Sinopse: Objetos Voadores Não Identificados são avistados sobre toda a Região Metropolitana do Recife. Uma invasão alienígena está ocorrendo e, diante do desconhecido, uma equipe de documentaristas decide sair às ruas da cidade, coletando depoimentos para compreender essa situação e o que ela de fato representa na vida da população.

Semente de Caruá (Documentário, 10 minutos, 2022, PE, Livre), de Laís Domingues

Sinopse: O minidocumentário “Semente de Caruá” conta um pouco dos processos de cura, reza e feituras artesanais com a fibra do Caruá do Mestre Audálio Diniz. Audálio vive na aldeia Malhador, na terra indígena Kapinawá localizada em Buíque, portal do sertão pernambucano.

Estampido (Ficção, 13 minutos, 2023, PE, 12 anos), de Djaelton Quirino

Sinopse: Um som explosivo e seco faz um buraco na noite.

Azul Royal (Experimental, 3 minutos, 2023, PR, Livre), de Carlon Hardt

Sinopse: Acorda da clausura, não aguenta/Foge o vestido azul royal.

20h15: Mostra competitiva de longa metragem nacional

Terruá Pará (Documentário, 100 minutos, 2023, PA, Livre), de Jorane Castro

Sinopse: Situado no meio da Amazônia, a música do Estado do Pará é sinônimo de leveza e alegria. O filme recria este espírito, desenhando uma estrutura em encenações. Terruá Pará registra o momento atual de efervescência cultural, propondo um olhar integrado aos movimentos artísticos no Pará.

Terça-feira (29)

10h: Debate com os/as realizadores/as dos filmes exibidos na segunda-feira (28/08)

Local: Praça do Avião

14h: Oficina Outros sertões e o minuto, ministrada por Mila Nascimento e Uilma Queiroz

Local: Fábrica de Criação Popular do Sesc-PE (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro, Triunfo)

14h: Mostra Sesc de Cinema

18h30: Mostra competitiva de curtas, médias metragens e filmes experimentais

Samba de Latada (Documentário, 24 minutos, 2022, PE, Livre), de João Lucas Melo

Sinopse: Numa investigação sonora, o cantor Josildo Sá percorre um caminho entre a zona rural e a cidade de Tacaratu para no fim celebrar numa apoteose recriando um autêntico “samba de latada”.

Trans Nordestina (Documentário, 25 minutos, 2021, PE, Livre), de Rafael Costa

Sinopse: Numa região onde predomina o coronelismo, uma mulher jovem trans negra enfrenta as adversidades de uma estrutura patriarcal, transitando inclusive pelos espaços que a invisibilizam.

Nhãndê kuery mã hi’ãn rivê hê’yn – Não somos apenas sombras (Documentário, 12 minutos, 2023, Santos, SP, Livre), de Dino Menezes

Sinopse: O filme ‘Nhãndê kuery mã hi’ãn rivê hê’yn’ (Não Somos apenas sombras) narra, em guarani, a história e os desafios atuais da aldeia indígena Paranapuã, localizada em São Vicente, no litoral de São Paulo, Brasil. O documentário propõe que indígenas se vejam em tela de cinema, como protagonistas da sua própria história.

Bucho de Peixe (Ficção, 10 minutos, 2023, RN, 16 anos), de Johann Jean

Sinopse: Uma família ribeirinha vive em um ambiente hostil, às margens da sociedade, e tem dificuldades de lidar com os mistérios que envolvem a lenda do boto cor-de-rosa e como isso afeta seus destinos.

La Caramella (Experimental, 9 minutos, 2023, PB, Livre), de Gian Orsini

Sinopse: Aos 86 anos, Giulio rememora episódios de sua infância quando sua família se refugiou no pequeno vilarejo de Collevecchio, na Itália, durante a segunda guerra mundial. “Uma infância de merda. Porém interessante. De merda, mas interessante”.

20h30: Mostra competitiva de longa metragem nacional

Diaspóricas (Documentário, 70 minutos, 2022, GO, Livre), de Ana Clara Gomes

Sinopse: Érika, Nina, Sonia e Lene narram a Música Preta Brasileira. Diaspóricas são mulheres negras em resistência que utilizam a música para existirem. Diaspóricas são mulheres em atravessamentos afromusicais que se reconhecem mesmo não se conhecendo.

Quarta-feira (30)

10h: Debate com os/as realizadores/as dos filmes exibidos na terça-feira (29/08)

Local: Praça do Avião

14h: Oficina Outros sertões e o minuto, ministrada por Mila Nascimento e Uilma Queiroz

Local: Fábrica de Criação Popular do Sesc-PE (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro, Triunfo)

14h: Mostra Sesc de Cinema

18h30: Mostra competitiva de curtas, médias metragens e filmes experimentais

Tornar-se Monstra ou Humana (Experimental, 19 minutos, 2023, Recife, PE, 14 anos), de Catarina Almanova

Sinopse: Tornar-se Monstra ou Humana acompanha uma investigação surrealista através do sonho e pesadelo que se transformam em presságios, sons, mundos habitáveis, rotas de fuga e possibilidades imaginativas sobre uma necessidade de reação contra um CIStema que está armadilhado para humanas que tomaram a liberdade de existir.

Cabiluda (Ficção, 20 minutos, 2022, Recife, PE, 14 anos), de aColleto e Dera Santos – Pernambucano

Sinopse: Dimitri está vivendo o começo de um romance quando as coisas começam a fugir de seu controle. A sensação de que algo está lhe perseguindo só faz crescer, mas a vontade de viver aquele romance é maior. Nunca antes os pelos femininos foram tão aterrorizantes.

Amor by Night (Ficção, 19 minutos, 2022, Recife, PE, Livre ), de Henrique Arruda – Pernambucano

Sinopse: Protagonizado pela primeira dama trans do Teatro Pernambucano, em sua estreia no cinema, após 40 anos de carreira, Amor by Night narra o dia a dia de uma locutora espacial em um futuro próximo onde o amor será frequência.

Amaná (Ficção, 15 minutos, 2023, Pedra Branca, CE, Livre), de Antônio Fargoni

Sinopse: Amaná é como água de chuva, vive em luto à procura de um ribeirão. Em sua vida de solitude, encontra Madalena e o caminho para o que lhe é essencial.

Cama Vazia (Ficção, 6 minutos, 2023, SP, 16 anos), de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

Sinopse: A máquina de morte precisa manter sua longevidade para expandir e lucrar.

Até que ponto? (Ficção, 20 minutos, 2022, RJ, 14 anos), de Ricardo Soares

Sinopse: Ao orientar os alunos da escola sobre relação abusiva, Marta se depara com André, um jovem enigmático que lhe trará desafios que mudarão sua vida por completo.

Controle (Ficção, 13 minutos, 2023, AM, 12 anos), de Ricardo Manjaro

Sinopse: Quando traumas do passado distorcem o senso de justiça de um aspirante a vigilante noturno, os domínios do controle atingem seus limites mais desconfortáveis.

Cru (Experimental, 8 minutos, 2022, Campinas, SP, 12 anos), de Diego Ruiz de Aquino

Sinopse: Egon não deseja mais nada, a não ser um bife… cru. Porém, ao conhecer uma Mulher Desdenhosa, ele volta a sentir raiva e amor. Juntos eles vão desvendar as camadas mais sutis da realidade, mas bastará para que encontrem, dentro de si, algo além da solidão?

20h30: Mostra competitiva de longa metragem nacional

Marcos (Ficção, 70 minutos, 2023, RJ, 14 anos), de Filipe Codeço

Sinopse: Marcos é um jovem de 22 anos que possui um transtorno de aprendizagem conhecido como discalculia que se caracteriza por uma inabilidade em compreender processos e tarefas que envolvam a dimensão dos números. Na obra um fato ficcional é criado – a morte de sua mãe – forçando Marcos a lidar com a principal questão da sua vida: como ter autonomia?

Quinta-feira (31)

10h: Debate com os/as realizadores/as dos filmes exibidos na quarta-feira (30/08)

Local: Praça do Avião

14h: Oficina Outros sertões e o minuto, ministrada por Mila Nascimento e Uilma Queiroz

Local: Fábrica de Criação Popular do Sesc-PE (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro, Triunfo)

14h: Parceria Alumiar – Cine Holliúdy (Ficção, 91 minutos, 2012, CE, Livre), de Halder Gomes

Sinopse: A chegada da TV no interior do Ceará, na década de 70, colocou em xeque os cinemas das cidades pequenas. Mas um heroi, chamado Francisgleydisson, resolveu lutar para manter viva sua paixão pela sétima arte, com criatividade e bom humor.

16h: Lucicreide Vai pra Marte (Ficção, 90 minutos, 2021, PE, Livre), de Rodrigo César

Sinopse: A sogra de Lucicreide é despejada e vai morar com ela. Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus cinco filhos, ela deseja ir embora para bem longe. Com isso, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.

18h30: Mostra competitiva de curtas, médias metragens e filmes experimentais

SETHICO (Experimental, 14 minutos, 2021, PE, Livre), de Wagner Montenegro

Sinopse: Seguimos por lugares que quase escondem o horror da tragédia colonial, que são o cenário do massacre de muitas vidas negras no Recife. Apesar de tudo isso, encontramos estratégias para sobrevivermos à feiura do mundo. Seth é o juiz, e Sethico, seu julgamento.

Das águas (Documentário, 17 minutos, 2022, PE, Livre), de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo

Sinopse: Das Águas” mostra o cotidiano de mulheres e homens que vivem da pesca no rio Capibaribe, em Recife, Pernambuco. A rotina dos pescadores e pescadoras, suas dificuldades para manter a tradição da pesca e garantir o sustento de suas famílias, as lutas e a relação com o rio, que é parte fundamental da sua identidade cultural.

Cantigas de Pai Francisco (Ficção, 21 minutos, 2021, PE, Livre), de Iyadirê Zidanes

Sinopse: Em meio a ditadura militar, Pai Francisco conta a cantiga da vida do seu filho. Zé Preto, um cantador apaixonado pelo coco de roda, é perseguido pela censura. Perde um grande amor, mas ganha um belo fruto.

Vão das almas (Ficção, 15 minutos, 2023, DF, 14 anos), de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape

Sinopse: No Quilombo Kalunga, a profecia da Matinta corta o vilarejo-fantasma do Vão das Almas como uma corrente de ar gelado: “Existem vários tipos de Saci. Pererê é aquele menorzinho, que prega peça. Saçurá faz maldade…”.

Festejar São Benedito Pra Todo Ano Chover (Documentário, 19 minutos, 2023, BH, Livre), de Gabriela Fernandes e João Diniz

Sinopse: “Festejar São Benedito pra todo ano chover” é um documentário que investiga a fé e a emoção das promessas para o santo, a procissão e a levantação da bandeira. Como também o encerramento da sua festa, com a Marujada de São Benedito, que é Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia.

Hiatos (Experimental, 7 minutos, 2021, Recife, PE, Livre), de Marcela Coêlho

Sinopse: Hiatos é uma vídeo-performance em que a melancolia é tratada como uma ferida colonial aberta. Caminhos de transcendência emergem das encruzilhadas de Exu, onde a lida com o corpo, vida e morte dançam numa temporalidade espiralar.

20h30: Mostra competitiva de longa metragem nacional

Rama Pankararu (Ficção, 98 minutos, 2022, PE, 12 anos), de Pedro Sodré

Sinopse: Bia Pankararu, uma jovem técnica de enfermagem da saúde indígena, arrecada fundos para a reconstrução da escola de sua aldeia, que foi destruída durante um incêndio criminoso na noite do segundo turno das eleições de 2018. Paula, jornalista carioca, chega à aldeia para fazer uma reportagem sobre os ataques incendiários.

Sexta-feira (01)

10h: Debate com os/as realizadores/as dos filmes exibidos na quinta-feira (31/08)

Local: Praça do Avião

14h: Oficina Outros sertões e o minuto, ministrada por Mila Nascimento e Uilma Queiroz

Local: Fábrica de Criação Popular do Sesc-PE (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro, Triunfo)

14h: Mostra competitiva de curtas e médias metragens infanto-juvenis nacionais

Pomodora (Animação, 4 minutos, 2023, SP, Livre), de Rafael Silvério

Sinopse: Ana é uma estudante determinada a alcançar suas metas escolares, mas com grandes problemas para manter o ritmo. Em sua última tentativa de concentração, ela usa o método Pomodoro para melhorar sua produtividade, mas o mundo real deixa rastros, e quando a ansiedade invade seu refúgio, Ana precisa enfrentar o que mais a assusta até hoje.



Palavras Mágicas (Animação, 2 minutos, 2023, PR, Livre), de Carlon Hardt

Sinopse: “Palavras Mágicas” explora o poder das palavras e como elas podem evocar diferentes emoções, incentivando os espectadores a ouvirem seus corações quando ficarem sem palavras.

Filha da Mãe D’Água (Ficção, 20 minutos, 2022, AM, Livre), de Bruno Pereira e Siderlane Souza

Sinopse: No coração da mata Milena e Bené disputam frutos amazônicos em partidas de pênaltis. No caminho de volta, os sussurros da floresta se revelarão para o curumim.

Os Três Porquinhos (Animação, 4 minutos, 2023, PB, Livre), de Tamires Campos

Sinopse: Os porquinhos vivem uma vida pacata, mas o lobo quer mais do que isso, os espaços serão seus. Entre força e jeito, vamos acompanhar a trajetória do que é ser um porquinho em um mundo de lobos.

Ciranda Feiticeira (Animação, 8 minutos, 2023, PE, Livre ), de Lula Gonzaga e Tiago Delácio

Sinopse: Janaina compartilha com sua mãe o ritual da pesca na Ilha de Itamaracá. Elas enfrentam a dor e a beleza dos ciclos da vida com sonho, poesia e música.

Os Guerreiros da Rua 2 – A Missão (Ficção, 15 minutos, 2023, PE, Livre), de Erickson Marinho

Sinopse: Recife, anos 90. Tudo estava bem até que o Olho chegou e se espalhou mais rápido que o sarampo. Agora o mundo inteiro estava dominado pelo medo e as crianças não podiam mais sair para brincar. Mas diz a lenda que três crianças poderosas e criativas vão partir numa aventura para derrotar o monstro e trazer a felicidade de volta.

15h30: Mostra competitiva de longa metragem nacional

Além da Lenda – O filme (Animação, 86 minutos, 2022, PE, Livre), de Marília Mafé e Marcos França

Sinopse: Um livro sagrado reúne todas as lendas do folclore brasileiro, e é mantido em segredo e escondido na Montanha Coração do Brasil, que só é revelada uma vez por ano. Numa brincadeira de criança, Comadre Fulozinha, Negrinho do Pastoreio e Curupira acabam perdendo o livro, que, meio por acaso, chega às mãos do garoto Lucas. Mesmo sem saber, o menino será o responsável por proteger parte do nosso folclore, o que acaba criando um forte laço de amizade entre ele e as lendas brasileiras.

18h30: Mostra competitiva de curtas, médias metragens e filmes experimentais

Dorme Pretinho (Documentário, 8 minutos, 2022, PE, Livre), de Lia Letícia

Sinopse: Dorme Pretinho, filme da música de Lia de Itamaracá, faz um recorte poético da infância de Lia com sua mãe Matildes na Ilha de Itamaracá. A partir dessas memórias, o clipe navega pelo ofício das mulheres marisqueiras da Ilha que, por gerações, nutre seus filhos e a comunidade.

Mãe (Ficção, 22 minutos, 2023, PE, 14 anos), de Natalia Tavares

Sinopse: Após ter sonhos estranhos e notar uma movimentação na casinha de ripa do quintal de sua casa, Luís começa a desconfiar que sua própria mãe está envolvida no desaparecimento de alguns homens do povoado.

Mergulho (Ficção, 12 minutos, SP, 2022, Livre), de Marton Olympio e Anderson Jesus

Sinopse: Durante os preparativos para um final de semana na praia, os sentimentos de uma família são confrontados a partir do retorno do filho mais velho, longe há dez anos. Mesmo sem querer todos vão mergulhar nas próprias emoções.

Céu de Lua, Chão de Estrelas (Documentário, 25 minutos, 2022, PE, Livre), de Camilo Soares e Orun Santana

Sinopse: Dançando, Orun encontra corpos que o constituem. Dança também com o tempo, rodopiando lembranças e afetos, mas também a violência e o racismo que espreitam os caminhos.

Dente (Ficção, 20 minutos, PE, 2023, Livre), de Rita Luna

Sinopse: Ana trabalha como diarista e é a única provedora do lar em que vive com os dois filhos e a neta. Raquel, a filha mais velha, está desempregada e cuida da sua filha, Letícia, e da casa. Alexandre, o filho mais novo, é um adolescente estudante de escola pública em ano de vestibular. O cotidiano de Ana é afetado após ela quebrar o dente.

A gente tava era com saudade (Documentário, 15 minutos, 2022, PB, Livre), de Vanessa Oliveira

Sinopse: O São João da AMORIL surgiu a partir do sonho da moradora (Volândia) da Rua Inácio do Leão comemorar o mês mais amado por ela e pelo povo sertanejo, na frente da sua casa. Esse documentário é sobre afetos, memórias, território, cultura, união, sobre uma das manifestações culturais mais linda do Brasil, e, sobretudo, do sertão paraibano.

A Jornada (Experimental, 3 minutos, 2023, PE, Livre), de Edvaldo Santos

Sinopse: Dois animais e um baterista entediado em uma jornada diária.

20h15: Mostra competitiva de longa metragem nacional

Fim de Semana no Paraíso Selvagem (Ficção, 108 minutos, 2022, PE, 14 anos), de Severino

Sinopse: Rejane chega a um território de disputas desleais entre tubarões e peixes pequenos para tentar entender o que aconteceu com seu irmão, um exímio mergulhador encontrado morto em um mar cercado de sombras por todos os lados.

Sábado (02)

10h: Debate com os/as realizadores/as dos filmes exibidos no sábado (01/09)

Local: Praça do Avião



14h: Oficina Outros sertões e o minuto, ministrada por Mila Nascimento e Uilma Queiroz

Local: Fábrica de Criação Popular do Sesc-PE (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro, Triunfo)

14h: Visita guiada ao Theatro Cinema Guarany com o CineRuaPE



18h30: Mostra Judith Quinto

Theatro Cinema Guarany: Uma longa história (Documentário, 22 minutos, 2011, PE, Livre), de Cineclube Caretas

Ser Mais que Cinza (Ficção, 19 minutos, 2014, PE, Livre), de Daniel Figueiredo e Cineclube Caretas

Quadrado (Documentário, 8 minutos, 2014, PE, Livre), Produção coletiva – Projeto Documentando coordenado por Marlom Meirelles

Cambindas (Documentário, 14 minutos, 2021, PE, Livre), de João Bosco Jr.

20h: Cerimônia de Premiação do 14º Festival de Cinema de Triunfo



