ANIVERSÁRIO DO RECIFE "Olha! Recife": projeto celebra a capital pernambucana com roteiros que contam a história da cidade Série de ações programadas para este final de semana teve início neste sábado (11) e vai até segunda-feira (13)

Em comemoração ao 486° aniversário do Recife, a Prefeitura, por meio da Secretarias de Cultura e Turismo e Lazer, vem promovendo uma série de atividades gratuitas e ao ar livre para que a população, além de turistas, possam celebrar a data.

Neste sábado (11), uma dessas ações foi uma caminhada guiada com o tema "Recife Holandês", dentro da programação do projeto "Olha! Recife". O roteiro resgatou memórias da ocupação holandesa no Recife, proporcionando uma viagem no tempo.



Partindo da Praça do Arsenal, quem acompanhava a caminhada seguiu pelas ruas do Bom Jesus, Moeda, Praça da República, finalizando na Ponte Maurício de Nassau.

Eliasibe de Carvalho, soteropolitana, mobilizadora social | Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Turistas e populares da cidade que participaram da caminhada aprovaram a ideia de resgatar a história e viajar no tempo, a exemplo de Eliasibe de Carvalho, natural de Salvador, ela participou da ação.

"É muito importante essa iniciativa do Poder Público em trazer informação histórica para a população, para os visitantes e toda população. Muito bom para despertar o interesse em conhecer um pouco da história das capitais do Nordeste, a bravura do nosso povo, nesse caso o povo pernambucano”, afirmou a baiana, que é mobilizadora social.

A programação específica do Olha! Recife pode ser acessada via site do projeto, que tem inscrições abertas, e gratuitas, sempre às sextas-feiras.

Caminhada guiada no Bairro do Recife | Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

