AGENDA CULTURAL Programação do fim de semana vem com Festival de Inverno de Garanhuns Virtuosi e outra opções Primeiro fim de semana do FIG e encerramento do Virtuosi são destaques da programação cultural do fim de semana

Este é o primeiro, e esperadíssimo, final de semana de programação do 31º Festival Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, com shows de artistas do Estado e do cenário nacional. Da programação do FIG também constam atividades literárias, gastronômicas, etc.

Para quem vai ficar pelo Recife, não faltam boas opções, principalmente no cinema: com as estreias de "Barbie", "Oppenheimer" e “Máquina do Desejo”. Em Olinda vai rolar festival com bandas locais no Fogo de Occa. Só fica em casa quem quer, partiu?

SHOWS E EVENTOS

31º Festival de Inverno de Garanhuns

Quando: Sexta (21), sábado (22) e domingo (23) no Palco Dominguinhos

Acesso gratuito

Informações @festivaldeinvernodegaranhuns

Programação (Palco Mestre Dominguinhos)



Lenine, cantor e compositor | Crédito: Divulgação

Sexta-feira (21)

20h - Orquestra Sanfônica

21h30 - Isaar

23h10 - Lenine

0h50 - Maneva

Sábado (22)

O Teatro Mágico | Crédito: Reprodução/Instagram

19h30 - Os Valvulados

20h50 - Erisson Porto

22h30 - Lula Queiroga

0h10 - Teatro Mágico

1h50 - Leoni e George Israel

Domingo (23)

Simone Mendes | Crédito: Reprodução/Instagram



20h - Cantoria Crua

21h30 - Geraldo Azevedo

23h10 - Live Moraes Convida: Gennaro, Beto Hortis, Luizinho da Serra e Terezinha do Acordeon

0h50 - Simone Mendes

Matuê | Crédito: Divulgação

Festival 30praum - Recife

Com Matuê, Teto e Wiu

Quando: 22 de julho, a partir das 20h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 100 no Classic Hall e no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427.7501

Dunas do Barato | Crédito: Divulgação

Festival de Inverno Fogo de Occa

Com Samba do Carcará (19h) e Dunas do Barato (21h)

Quando: Sábado (22)

Onde: Fogo de Occa (Rua de Treze de Maio, 229, Carmo - Olinda)

Ingressos a partir de R$ 20 (individual) via PIX (81) 99880-5276 ou pela DM do instagram @fogodeocca; na hora do evento o ingresso custa R$ 25 (individual)

Ana Lúcia Torres, pianista | Crédito: Alann Torres

XIII Virtuosi de Gravatá

Quando: Domingo (22)

Onde: Igreja Matriz de Sant’Ana, Gravatá

Acesso gratuito

Informações www.virtuosi.com.br

Crédito: Divulgação

Cabine Fashion de Férias

Quando: sábado (21), domingo (22) e segunda (23), das 11h às 20h

Onde: Di Branco Buffet e Recepções (Rua Padre Anchieta, 567, Torre)

Ingressos R$ 20 (meia-entrada para todos)

Acesso gratuito para crianças com até 3 anos

Informações @cabinefashion

Nadson | Crédito: Reprodução/Instagram

Seresta do Nadson

Quando: Domingo (23), às 16h

Onde: Arena 9 de Julho (Cabo de Santo Agostinho)

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

CINEMA

"Barbie", o filme

"Barbie"

Sinopse: Após entrar em uma crise existencial, Barbie (Margot Robbie) deixa a Barbieland e parte para o mundo real em busca de respostas sobre o que a está fazendo ser menos do que perfeita. Esse contato com os humanos, no entanto, provoca consequências catastróficas para o universo das bonecas.



Cena de "Oppneheimer"

"Oppenheimer"

Sinopse: O novo thriller épico escrito e dirigido por Christopher Nolan leva o público ao cerne do pulsante paradoxo vivido pelo enigmático físico J. Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica. Estrelado por Cillian Murphy, o filme ainda traz nomes Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr. no elenco.



Cena de "Máquina do Desejo" | Crédito: Divulgação

“Máquina do Desejo”

Sinopse: Em um mergulho nas entranhas criadoras da companhia que fez da liberdade de criação uma conquista irreversível, “Máquina do Desejo” reúne um acervo audiovisual histórico de mais de 60 anos do Teatro Oficina e do seu principal criador, o encenador José Celso Martinez Corrêa, falecido em 6 de julho. O documentário traz filmagens de cineastas e videomakers, arquivos de cinematecas, TV's nacionais e internacionais, além de gravações feitas pelo próprio Oficina, organizadas ao longo de sete anos pelos diretores Joaquim Castro e Lucas Weglinski. Após uma trajetória premiada em festivais, o filme - que inicialmente seria lançado no circuito comercial em outubro - estreia nas salas de cinema nesta semana, antecipado pelo momento do trágico acontecimento que levou ao falecimento de Zé Celso, e nos impulsiona a abraçar e levar adiante o seu desejo de reexistência. Direção: Joaquim Castro e Lucas Weglinski

EXPOSIÇÃO

“A Natureza Pinta”, com Heron Martins

Quando: até sábado (22), das 14h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações @arte_plural_galeria

"150 anos de Alberto Santos Dumont"

Quando: sábado (21) e domingo (22), das 9h às 21h

Onde: Shopping Guararapes

Informações: @sguararapes

“OGEMEOS: Nossos Segredos”

Quando: Até 27 de agosto

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Diariamente das 9h às 21h, com última entrada às 20h

Ingressos a partir de R$ 25 no site do IRB

Informações: (81) 2121-0352/2121-0365

"A Olinda Brincante de Marisa Lacerda"

Quando: Até 30 de julho

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda)

Acesso gratuito

Informações @casaestacaodaluz

“Fantástico Mundo Marinho"

Quando: Diariamente, sendo de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 21h

Onde: Shopping RioMar

Acesso gratuito

Informações @riomar_recife

“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: Até 19 de agosto

Onde: Galeria Janete Costa (Rua Setúbal, 1023, Boa viagem)

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Acesso gratuito

Informações @galeriajanetecosta

TEATRO

"As Aventuras de Sonic"

Quando: Domingo (23), 16h

Onde: Teatro Boa Vista (Rua Dom Bosco, dentro do Colégio Salesiano, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961

"A Bela Adormecida"

Quando: Sábado (22) e domingo (23), às 16h30

Onde: Teatro Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Informações @teatrodesantaisabel

