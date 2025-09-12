Programação do The Town 2025: saiba o line-up e os horários dos shows desta sexta-feira (12)

A- A+

Tudo pronto para mais um fim de semana de The Town. O festival que ocupa o Autódromo de Interlados, em São Paulo, reabre as portas nesta sexta-feira (12) com uma programação dedicada ao pop.

Depois de um primeiro ato dedicado ao trap, rap, rock e suas vertentes, o evento entra na reta final soando mais colorido e retrô. Nesta sexta-feira (12), o público brasileiro se reencontra com os Backstreet Boys. Também Jason Derulo, Luísa Sonza, Jota Quest e Duquesa, entre outras várias atrações.





A seguir, a programação do The Town desta sexta-feira (12).

The Town - Line up de sexta-feira (12/9)

Palco Skyline

15h40 – The Flight

15h50 – Jota Quest

18h10 – CeeLo Green

20h30 – Jason Derulo

23h15 – Backstreet Boys

Palco The One

14h40 – Di Ferrero

17h00 – Duda Beat

19h20 – Pedro Sampaio

21h55 – Luísa Sonza

The Tower

01h05 – Dubdogz

Palco Quebrada

15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

18h15 – Duquesa

20h35 – Kayblack

Palco Factory

13h00 – Kaê Guajajara

14h45 – Brô MCs

17h05 – Alee

19h25 – TZ da Coronel

São Paulo Square

14h00 – SP Square Big Band

17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

19h30 – Leo Gandelman

22h05 – Snarky Puppy

