Programação do The Town 2025: saiba o line-up e os horários dos shows desta sexta-feira (12)
Festival reabre as portas para um segundo bloco mais pop, com Backstreet Boys e mais
Tudo pronto para mais um fim de semana de The Town. O festival que ocupa o Autódromo de Interlados, em São Paulo, reabre as portas nesta sexta-feira (12) com uma programação dedicada ao pop.
Depois de um primeiro ato dedicado ao trap, rap, rock e suas vertentes, o evento entra na reta final soando mais colorido e retrô. Nesta sexta-feira (12), o público brasileiro se reencontra com os Backstreet Boys. Também Jason Derulo, Luísa Sonza, Jota Quest e Duquesa, entre outras várias atrações.
A seguir, a programação do The Town desta sexta-feira (12).
The Town - Line up de sexta-feira (12/9)
Palco Skyline
15h40 – The Flight
15h50 – Jota Quest
18h10 – CeeLo Green
20h30 – Jason Derulo
23h15 – Backstreet Boys
Palco The One
14h40 – Di Ferrero
17h00 – Duda Beat
19h20 – Pedro Sampaio
21h55 – Luísa Sonza
The Tower
01h05 – Dubdogz
Palco Quebrada
15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
18h15 – Duquesa
20h35 – Kayblack
Palco Factory
13h00 – Kaê Guajajara
14h45 – Brô MCs
17h05 – Alee
19h25 – TZ da Coronel
São Paulo Square
14h00 – SP Square Big Band
17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
19h30 – Leo Gandelman
22h05 – Snarky Puppy