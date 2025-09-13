Programação do The Town 2025: saiba o line-up e os horários dos shows deste sábado (13)
Quarto dia do festival terá shows de Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo
Tudo pronto para mais um fim de semana de The Town. O festival que ocupa o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reabre as portas nesta sexta-feira (12) com uma programação dedicada ao pop.
Depois de um primeiro ato dedicado ao trap, rap, rock e suas vertentes, o evento entra na reta final soando mais colorido e retrô. Na sexta-feira (12), foi dia dos Backstreet Boys. Já neste sábado (13), o público reencontra Mariah Carey como headliner no palco Skyline. O line-up do festival conta ainda com Jessie J, Ivete Sangalo e Natasha Bedingfield, Lionel Richie e Gloria Groove.
Leia também
• Di Ferrero costura passado e presente em primeiro grande show do dia no The Town
• Backstreet Boys no The Town 2025: veja possível setlist do grupo nesta sexta-feira (12)
• Colombiano J Balvin, atração deste domingo (14) no The Town, celebra: ''me sinto em casa no Brasil''
Confira a programação neste sábado (13)
Palco Skyline
15h40: The Flight
15h50: Natasha Bedingfield
18h10: Jessie J
20h30: Ivete Sangalo
23h30: Mariah Carey
Palco The One
14h40: Os Garotin convida Melly
17h00: Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
19h20: Gloria Groove
21h55: Lionel Richie
Palco Quebrada
15h55: Batalha da Aldeia – Superliga The Town
18h15: Péricles convida Dexter
20h35: Criolo
Palco Factory
13h00: Stefanie
14h45: Chefin
17h05: MC Livinho
19h25: Junior
São Paulo Square
14h00: SP Square Big Band
17h10: SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
19h30: Vanessa Moreno
22h05: Jacob Collier
The Tower
01h20: Liu