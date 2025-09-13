S�b, 13 de Setembro

FESTIVAL

Programação do The Town 2025: saiba o line-up e os horários dos shows deste sábado (13)

Quarto dia do festival terá shows de Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo

The TownThe Town - Foto: Prefeitura de São Paulo/divulgação

Tudo pronto para mais um fim de semana de The Town. O festival que ocupa o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reabre as portas nesta sexta-feira (12) com uma programação dedicada ao pop.

Depois de um primeiro ato dedicado ao trap, rap, rock e suas vertentes, o evento entra na reta final soando mais colorido e retrô. Na sexta-feira (12), foi dia dos Backstreet Boys. Já neste sábado (13), o público reencontra Mariah Carey como headliner no palco Skyline. O line-up do festival conta ainda com Jessie J, Ivete Sangalo e Natasha Bedingfield, Lionel Richie e Gloria Groove.

 

Confira a programação neste sábado (13)

Palco Skyline

15h40: The Flight

15h50: Natasha Bedingfield

18h10: Jessie J

20h30: Ivete Sangalo

23h30: Mariah Carey

Palco The One

14h40: Os Garotin convida Melly

17h00: Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

19h20: Gloria Groove

21h55: Lionel Richie

Palco Quebrada

15h55: Batalha da Aldeia – Superliga The Town

18h15: Péricles convida Dexter

20h35: Criolo

Palco Factory

13h00: Stefanie

14h45: Chefin

17h05: MC Livinho

19h25: Junior

São Paulo Square

14h00: SP Square Big Band

17h10: SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

19h30: Vanessa Moreno

22h05: Jacob Collier

The Tower

01h20: Liu

