A- A+

TV Programação da Globo: Confira os horários das novelas e o que muda por causa da Copa do Mundo Segundo a programação divulgada pela emissora, não serão exibidos nesta quinta, os programas "Edição Especial", "Sessão da Tarde" e "Vale a Pena Ver de Novo"

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11, e traz mudanças na programação da Globo. Com a transmissão da cerimônia de abertura e da partida entre México e África do Sul, a emissora reorganizou parte da grade e suspendeu atrações tradicionais da faixa da tarde.

Segundo a programação divulgada pela emissora, não serão exibidos nesta quinta, os programas "Edição Especial", "Sessão da Tarde" e "Vale a Pena Ver de Novo". As mudanças marcam o início dos ajustes previstos para a cobertura do campeonato, que será disputado até julho.

Como fica a programação da Globo hoje

Após o "Jornal Hoje", às 13h25, a Globo exibe a cerimônia de abertura da Copa do Mundo a partir das 14h20. Em seguida, às 16h, vai ao ar a transmissão da primeira partida do mundial, entre México e África do Sul.

As novelas da faixa da noite seguem mantidas nesta quinta. De acordo com a programação da emissora, "A Nobreza do Amor" está prevista para começar às 18h10. Na sequência, o telejornal local vai ao ar às 18h55.

Já "Coração Acelerado" tem início previsto para 19h40. As demais atrações noturnas também permanecem na grade, embora a emissora tenha anunciado que novos ajustes serão realizados ao longo das próximas semanas.

Estreia da "Central da Copa"

As mudanças na grade também trazem a volta da "Central da Copa", que estreia na TV Globo no mesmo dia da abertura do torneio, em 11 de junho. Exibido tradicionalmente durante os Mundiais desde 2010, o programa volta a ocupar as noites da emissora com análises, bastidores e repercussão dos principais acontecimentos da competição.

Neste ano, a atração será comandada por Fábio Porchat e Tadeu Schmidt, que dividirão a apresentação com a jogadora Tamires, do Corinthians e vice-campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos de Paris 2024.

Veja também