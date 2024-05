Programação no Mamam inicia celebração da Semana Nacional de Museu

A- A+

Com imersão cultural e educativa como motes, o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) inicia programação celebrativa à 22ª Semana Nacional de Museus nesta quarta-feira (15), com uma série de atividades que passam por rodas de conversa e oficinas interativas.



Entre os destaques da programação está a abertura da exposição "Auroras" - mostra que faz um convite à reflexão acerca da estrutura que sustenta a hierarquia e o sexismo que implementou o apagamento feminino na história da arte ocidental.





Já na Comunidade do Bode, no Pina, Zona Sul do Recife, haverá a realização de uma oficina de carimbos com casca de marisco, explorando técnicas artesanais e sustentáveis. A atividade acontece na sede do Procriu.

Uma roda de conversa sobre catalogação de arte contemporânea também integra a programação do Mamam.



Confira a agenda:

Quarta-feira, 15:

Diálogos "Mamam como espaço de pesquisa"

Onde: auditório do museu, das 14h30 às 17h no

Convidados: Nathália Vieira, Eduardo Castro e Mariza Monteiro

Mediação: Amanda de Souza e Ítalo Silva

Quinta-feira, 16:

Abertura da exposição "Auroras"

Onde: Mamam

Às 14h30



Ação Educativa - Visita mediada para turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Onde: Mamam

Das 18h30 às 20h

Sexta-feira, 17:

Oficina de criação de carimbos com cascas de marisco

Onde: Sede do Procriu (Comunidade do Bode, Pina)

Das 9h30 às 12h

Ministrantes: Amanda de Souza, Maria do Carmo, Gustavo Silva, Hayane Silva e Cristiane Silva

Sábado, 18

Pesquisa e colaboração de arte contemporânea

Onde: Mamam

> O acervo do museu propõe conversa sobre práticas documentais do espaço em suas obras de arte contemporânea, com enfoque em performances artísticas

Palestrantes: Mariza Monteiro, Laura Rebeka, Carolina Moser, Everton Albuquerque

Programação online:



Palestra "Arte e Virtualidade: Experiência do Oúblico Visitante do Mamam a partir do Google Arts & Culture

Onde: YouTube do Mamam, 15h30



Serviço

Semana Nacional de Museus no Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães (Mamam)

Quando: de 15 a 19 de maio

Onde: no Mamam (Rua da Aurora, 265) e na Comunidade do Bode (Pina)

Informações: @mamamrecife //(81) 3355-6871

