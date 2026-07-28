Ter, 28 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONVEÇÃO MUSICAL

Com Alceu Valença e Joyce Alane, Porto Musical tem programação divulgada

Porto Musical celebra duas décadas com programação no Bairro do Recife, entre os dias 3 e 6 de setembro

Reportar Erro
No Porto Musical, Alceu participa de conferência e Joyce Alane apresenta showcaseNo Porto Musical, Alceu participa de conferência e Joyce Alane apresenta showcase - Foto: Alceu Valença (Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco) e Joyce Alane (Divulgação)

Conferência com a presença de Alceu Valença e show de Joyce Alane são alguns dos destaques da programação celebrativa das duas décadas do Porto Musical - evento que prioriza  conexões e ações formativas com artistas, produtores, gestores culturais e outros profissionais, pensando no mercado do segmento no País e no mundo.

Marcado para acontecer entre os próximos dias 3 e 6 de setembro, no Bairro do Recife e também no Cinema São Luiz, o evento terá ainda oficinas, painéis e atividades formativas sobre temas que movimentam a indústria da música, entre eles Inteligência Artificial, festivais e políticas públicas. 

Com acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos, para a edição deste ano o Porto Musical conta com a parceria inédita da Golarrolê na coprodução da convenção, junto à Fina Produção, que tem à frente Melina Hickson, também diretora do Porto Musical. 

“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira (...) Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, afirma Melina.

"80 Girassóis de Alceu Valença"
Marcada para o primeiro dia de programação, a conferência "80 Girassóis de Alceu Valença" é um dos destaques da edição, a partir das 16h30 no 3º andar do Paço do Frevo.

A medição ficará por conta de Júlio Moura, autor da biografia "Pelas Ruas Que Andei - Uma Biografia de Alceu Valença" (2023).
 

Leia também

• Moraes Moreira será celebrado em musical com apresentação no Recife em setembro

• Alceu Valença 80 anos: o tempo não tem parada!



No dia seguinte, também no Paço, acontece a oficina "A Arte da Composição: as Ferramentas Para Começar e Desenvolver", com a cantora e compositora Joyce Alane.

Já no sábado, ainda no museu, é a vez da roda de conversa com Juliano Holanda e Maurício Pereira, para a audição comentada do álbum "O Dia da Girafa", de Maurício.

Showcases
Para a sexta-feira (5) e o sábado (6), o Palco Porto Musical, na Rua do Observatório, recebe shows diversos, a partir das 19h20.

Entre outros nomes, se apresentam Juçara Marçal, com o disco "Delta Estácio Blues", e MC Sofia, ambos de São Paulo. 

Os pernambucanos Jáder e Joyce Alane integram, ainda, a programação, que conta com show de Núbia (MA) e Sofia Chablau & Felipe Vaqueiro, ela paulista,  ele baiano.

No São Luiz
No último dia da convenção, no Cinema São Luiz, o documentário "Quando a Gente Vira um - Mestre Ambrósio" ganha exibição às 18h.

Internacional
Para a programação internacional e para abordagem da música brasileira sob a visão no mercado 'de fora', o Porto Musical vai reunir representantes de festivais de música diversos do mundo, com painel promovido, por exemplo, pelo Music From Brasil, BM&A e ApexBrasil.

Na ocasião, entre outros nomes, Mercedes Cajax, do Sunfest (Canafá) e Priscila Santana, do Central Park SummerStahe (EUA) estarão in loco.

Confira a programação da edição de 20 anos do Porto Musical
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Porto Musical (@portomusical)


 

 

SERVIÇO
Porto Musical
Quando: de 3 a 6 de setembro
Onde: Bairro do Recife (Paço do Frevo, Praça do Arsenal e Rua do Observatório) e no Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista)
Acesso gratuito (mediante retirada prévia dos ingressos via Sympla)
Informações: @portomusical 
 

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter