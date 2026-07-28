Com Alceu Valença e Joyce Alane, Porto Musical tem programação divulgada
Porto Musical celebra duas décadas com programação no Bairro do Recife, entre os dias 3 e 6 de setembro
Conferência com a presença de Alceu Valença e show de Joyce Alane são alguns dos destaques da programação celebrativa das duas décadas do Porto Musical - evento que prioriza conexões e ações formativas com artistas, produtores, gestores culturais e outros profissionais, pensando no mercado do segmento no País e no mundo.
Marcado para acontecer entre os próximos dias 3 e 6 de setembro, no Bairro do Recife e também no Cinema São Luiz, o evento terá ainda oficinas, painéis e atividades formativas sobre temas que movimentam a indústria da música, entre eles Inteligência Artificial, festivais e políticas públicas.
Com acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos, para a edição deste ano o Porto Musical conta com a parceria inédita da Golarrolê na coprodução da convenção, junto à Fina Produção, que tem à frente Melina Hickson, também diretora do Porto Musical.
“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira (...) Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, afirma Melina.
"80 Girassóis de Alceu Valença"
Marcada para o primeiro dia de programação, a conferência "80 Girassóis de Alceu Valença" é um dos destaques da edição, a partir das 16h30 no 3º andar do Paço do Frevo.
A medição ficará por conta de Júlio Moura, autor da biografia "Pelas Ruas Que Andei - Uma Biografia de Alceu Valença" (2023).
Leia também
• Moraes Moreira será celebrado em musical com apresentação no Recife em setembro
• Alceu Valença 80 anos: o tempo não tem parada!
No dia seguinte, também no Paço, acontece a oficina "A Arte da Composição: as Ferramentas Para Começar e Desenvolver", com a cantora e compositora Joyce Alane.
Já no sábado, ainda no museu, é a vez da roda de conversa com Juliano Holanda e Maurício Pereira, para a audição comentada do álbum "O Dia da Girafa", de Maurício.
Showcases
Para a sexta-feira (5) e o sábado (6), o Palco Porto Musical, na Rua do Observatório, recebe shows diversos, a partir das 19h20.
Entre outros nomes, se apresentam Juçara Marçal, com o disco "Delta Estácio Blues", e MC Sofia, ambos de São Paulo.
Os pernambucanos Jáder e Joyce Alane integram, ainda, a programação, que conta com show de Núbia (MA) e Sofia Chablau & Felipe Vaqueiro, ela paulista, ele baiano.
No São Luiz
No último dia da convenção, no Cinema São Luiz, o documentário "Quando a Gente Vira um - Mestre Ambrósio" ganha exibição às 18h.
Internacional
Para a programação internacional e para abordagem da música brasileira sob a visão no mercado 'de fora', o Porto Musical vai reunir representantes de festivais de música diversos do mundo, com painel promovido, por exemplo, pelo Music From Brasil, BM&A e ApexBrasil.
Na ocasião, entre outros nomes, Mercedes Cajax, do Sunfest (Canafá) e Priscila Santana, do Central Park SummerStahe (EUA) estarão in loco.
Confira a programação da edição de 20 anos do Porto Musical
SERVIÇO
Porto Musical
Quando: de 3 a 6 de setembro
Onde: Bairro do Recife (Paço do Frevo, Praça do Arsenal e Rua do Observatório) e no Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista)
Acesso gratuito (mediante retirada prévia dos ingressos via Sympla)
Informações: @portomusical