Com Alceu Valença e Joyce Alane, Porto Musical tem programação divulgada

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Conferência com a presença de Alceu Valença e show de Joyce Alane são alguns dos destaques da programação celebrativa das duas décadas do Porto Musical - evento que prioriza conexões e ações formativas com artistas, produtores, gestores culturais e outros profissionais, pensando no mercado do segmento no País e no mundo.

Marcado para acontecer entre os próximos dias 3 e 6 de setembro, no Bairro do Recife e também no Cinema São Luiz, o evento terá ainda oficinas, painéis e atividades formativas sobre temas que movimentam a indústria da música, entre eles Inteligência Artificial, festivais e políticas públicas.



Com acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos, para a edição deste ano o Porto Musical conta com a parceria inédita da Golarrolê na coprodução da convenção, junto à Fina Produção, que tem à frente Melina Hickson, também diretora do Porto Musical.

“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira (...) Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, afirma Melina.

"80 Girassóis de Alceu Valença"

Marcada para o primeiro dia de programação, a conferência "80 Girassóis de Alceu Valença" é um dos destaques da edição, a partir das 16h30 no 3º andar do Paço do Frevo.



A medição ficará por conta de Júlio Moura, autor da biografia "Pelas Ruas Que Andei - Uma Biografia de Alceu Valença" (2023).







No dia seguinte, também no Paço, acontece a oficina "A Arte da Composição: as Ferramentas Para Começar e Desenvolver", com a cantora e compositora Joyce Alane.



Já no sábado, ainda no museu, é a vez da roda de conversa com Juliano Holanda e Maurício Pereira, para a audição comentada do álbum "O Dia da Girafa", de Maurício.



Showcases

Para a sexta-feira (5) e o sábado (6), o Palco Porto Musical, na Rua do Observatório, recebe shows diversos, a partir das 19h20.



Entre outros nomes, se apresentam Juçara Marçal, com o disco "Delta Estácio Blues", e MC Sofia, ambos de São Paulo.



Os pernambucanos Jáder e Joyce Alane integram, ainda, a programação, que conta com show de Núbia (MA) e Sofia Chablau & Felipe Vaqueiro, ela paulista, ele baiano.



No São Luiz

No último dia da convenção, no Cinema São Luiz, o documentário "Quando a Gente Vira um - Mestre Ambrósio" ganha exibição às 18h.



Internacional

Para a programação internacional e para abordagem da música brasileira sob a visão no mercado 'de fora', o Porto Musical vai reunir representantes de festivais de música diversos do mundo, com painel promovido, por exemplo, pelo Music From Brasil, BM&A e ApexBrasil.



Na ocasião, entre outros nomes, Mercedes Cajax, do Sunfest (Canafá) e Priscila Santana, do Central Park SummerStahe (EUA) estarão in loco.



Confira a programação da edição de 20 anos do Porto Musical







SERVIÇO

Porto Musical

Quando: de 3 a 6 de setembro

Onde: Bairro do Recife (Paço do Frevo, Praça do Arsenal e Rua do Observatório) e no Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista)

Acesso gratuito (mediante retirada prévia dos ingressos via Sympla)

Informações: @portomusical



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