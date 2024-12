A- A+

TELEVISÃO Programação SBT: ''Chaves'' e ''Chapolin'' retornam ao SBT esta semana Emissora aposta em nova programação que também conta com o programa de Datena

''Chaves'' e ''Chapolin'' voltarão à grade do SBT nesta segunda-feira, 9. A nova programação da emissora exibirá os seriados mexicanos durante o período da tarde e da noite, após 4 anos fora do ar por conta de embates contratuais com a Televisa.

Durante a tarde, Chaves entra no ar às 12h45 e fica até 13h30, antes do folhetim Carinha de Anjo e depois de Primeiro Impacto. Já durante a noite, o programa fará parte do horário nobre da emissora, entre 20h45 e 21h05, após o jornal SBT Brasil e antecedendo a novela A Caverna Encantada.

Chapolin, por sua vez será exibido apenas uma vez ao dia, das 22h às 22h20. A atração sucede A Caverna Encantada.

Ambos os seriados deixaram de serem exibidos em 2020 por decisão da Televisa, que entrou em desacordo com o Grupo Chespirito, que possui os direitos de exibição da obra e é atualmente liderado pelos herdeiros de Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolin que morreu em 2014. Ambos entraram em acordo no mês de setembro.

Além do retorno das séries mexicanas, José Luiz Datena também faz parte da nova programação da emissora, com o programa Tá Na Hora, que estreia sob o seu comando às 16h45 desta segunda-feira, 9.

