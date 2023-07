A- A+

De shows e festas para celebrar o Dia Mundial do Rock a espetáculos teatrais voltados para os pequenos, integrando a programação do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco, o fim de semana no Recife e Região Metropolitana tem diversidade para todos os gostos, bolsos e idades.



Cinema e/ou exposições também estão na vibe do fim de semana, além do requinte da Orquestra Petrobras Sinfônica que passa pelo Recife com a Turnê 2023, com instrumental de "Bohemian Rhapsody, neste sábado (15) no Teatro Guararapes.

O mesmo conjunto musical, dessa vez no domingo (16), rege os acordes para o "Mundo Bita Sinfônico", com apresentação em dois horários, 15h e 18h. E também no domingo o Festival Água Doce recebe o Afoxé Oxum Pandá e Ciel, entre as atrações, com acesso gratuito no Sítio Trindade, em Casa Amarela.

CINEMA

Crédito: Divulgação

"Portal Secreto"

Sinopse: Paul (Patrick Gibson) e Sophie (Sophie Wilde) são estagiários humildes e maltratados que começam a trabalhar na misteriosa empresa londrina JW Wells and Co. e se tornam cada vez mais conscientes de que seus empregadores são tudo menos convencionais.

Crédito: Divulgação

"Perdida"

Sinopse: Adaptação do romance de Carina Rissi, o filme conta a história de Sofia. Determinada e segura de si, Sofia vive na metrópole movimentada do Rio de Janeiro. Ela tem pavor da palavra casamento. Nunca conseguiu se conectar com alguém na vida, apenas com os romances que lê desde sempre. Isso até que um dia compra um celular misterioso que a leva para o século dezenove, no Brasil.

TEATRO

Espetáculo "Vingadores - A Última Missão"

"Vingadores - A última Missão"

Onde: Teatro Boa Vista (Rua Dom Bosco, 551, Boa vista)

Quando: Domingo (16), às 16h

Ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada), no Sympla

Informações: 2129-5961

Crédito: Divulgação

19º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE)

"Pinóquio"

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, 233, Santo Antônio)

Quando: Sábado (15) e Domingo (16), 16h30



Ingressos R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

"Malassombros - Contos do Além Sertão"



Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quando: Sábado (15) e Domingo (16), 16h30



Ingressos R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

"Seu Sol, Dona Lua - Uma História de Amor"

Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Jeremias Bastos, Pina)

Quando: Sábado (15) e Domingo (16), 16h30

Ingressos R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)



"Um Menino Num Rio Chamado Tempo"

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem)

Quando: Sábado (15) e Domingo (16)



Ingressos R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)



EXPOSIÇÃO



Exposição segue no IRB até 27 de agosto

“OGEMEOS: Nossos Segredos”



Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Quando: Até 27 de agosto



Diariamente das 9h às 21h, com última entrada às 20h

Ingressos a partir de R$ 25 no site do IRB

Informações: (81) 2121-0352//2121-0365

Crédito: Reprodução/Instagram

"A Olinda Brincante de Marisa Lacerda"

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda)

Quando: Até 30 de julho



Acesso gratuito



Exposição acontece no RioMar Shopping

“Fantástico Mundo Marinho"

Onde: Shopping RioMAr (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Quando: Diariamente, sendo de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Exposição segue até 19 de agosto | Crédito: Divulgação

“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Onde: Galeria Janete Costa (Rua Setúbal, 1023, Boa viagem)

Quando: Até 19 de agosto

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

SHOWS E EVENTOS



Crédito: Renato Mangolin

Orquestra Petrobras Sinfônica - Turnê 2023

Com regência de Tobias Volkmann em "Bohemian Rhapsody"

Quando: Sábado (15), 20h

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 3182-8000

Crédito: Reprodução/Instagram

Férias na Reserva do Paiva

Com apresentação do Musical Ariel



Quando: Sábado (15), 15h

Onde: Reserva do Paiva



Acesso gratuito

Informações: @reservadopaiva

Crédito: Divulgação

Renato e Seus Blue Caps

Onde: Manhattan Café Teatro (Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem)

Quando: Sábado (15), a partir das 21h



Couvert R$ 130

Informações: (81) 3325-3372// (81) 9 9888-4818 (WhatsApp)

Sexta Tribute Night

Black Jam (Peral Jam/Nirvana Creed) e Magnólia + DJ Sapo



Onde: Downtown Pub (Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro)

Quando; Sábado (15), 16h



Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Te Conheço Desde o Orkut - Edição Recife

Com DJ's locais e karaokê



Onde: Estelita Bar (Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga)

Quando: Sábado (15), a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @estelita.recife



Recife Cidade do Rock

Com show de rock infantil pocket show, cinema e workshop



Onde: Sesc Casa Amarela (Av. Norte, 1190, Casa Amarela)

Quando: Sábado (15), a partir das 14h

Acesso gratuito

Informações: (81) 3267-4411

Banda Papaninfa

Rock - Papaninfa e Parachutes + DJ Sapo



Onde: Dowtown Pub (Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro)

Quando: Domingo (16), 16h



Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Sambista Taiguara Borges

Show de Taiguara Borges



Onde: Casa Malassombro

Quando: Sábado (15), a partir das 16h



Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @taiguaraborges

Crédito: Eugênio Savio

Mundo Bita Sinfônico

Com a Orquestra Petrobras Sinfônica

Quando: Domingo (16), 15h e 18h

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 5 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 3182-8000

Fabiana Cozza integra programação do Festival

Festival Água Doce

Com Fabiana Cozza (SP), Ciel (PE) e Afoxé Oxum Pandá, dentre outras atrações



Onde: Sítio da Trindade (Estrada do Arraial, Casa Amarela)

Quando: Domingo (16), das 13h às 17h



Acesso gratuito

Informações: @festivalaguadoce

