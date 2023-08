Projeto abre inscrições para catalogação de fotografias de nu masculino

A- A+

Idealizado pela fotógrafa e designer Hannah Sá, com incentivo do Funcultura, o projeto "Narrativas da Nudez" abre inscrições para fotógrafas e fotógrafos latinoamericanos de nu masculino. Os interessados poderão expor a sua obra no catálogo digital aberto desenvolvido pela pesquisa.

A iniciativa tem o propósito de promover um espaço de mapeamento com pessoas dispostas a mostrar como elaboram as temáticas de corpo, nudez masculina e fotografia. As inscrições podem ser realizadas no site do projeto até esta sexta-feira (25).



Durante a pandemia de Covid-19, Hannah realizou oito ensaios à distância com corpos masculinos em formato de fotos, vídeos e depoimentos, sob uso de aplicativos como Zoom e Meet. Além das imagens, o site do projeto traz a dissertação de mestrado na qual a fotógrafa aprofunda a sua poética e detalha resultados e conceitos.

