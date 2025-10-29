A- A+

Espetáculo Projeto Aria Social fará concerto natalino em frente ao Palácio do Campo das Princesas no Recife Em parceria com o Governo do Estado, espetáculo promete emocionar o público nos dias 5, 6 e 7 de dezembro

A 4ª edição do Concerto de Natal do projeto Aria Social já tem data para acontecer. Será nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife.

O espetáculo é dirigido pela bailarina Cecília Brennand e tem parceria com o Governo do Estado. Nos dias 5 e 6 de dezembro será às 19h30, e no dia 7 de dezembro, às 17h30.

O concerto é regido pela maestrina Rosemary Oliveira e tem direção artística de Ana Emília Freire, além de coreografias de Ana Emília Freire e Inêz Lima, sendo totalmente aberto ao público.

“Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Estamos confiantes de que será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo”, destaca a bailarina e diretora-geral do projeto Aria Social, Cecilia Brennand.



A estrutura do musical chama atenção. O elenco possui 144 artistas, dentre eles, 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, 4 solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos clássicos. Na equipe técnica e de produção são 17 profissionais, totalizando uma equipe de 162 pessoas.

“O repertório passeia desde as tradicionais canções que aquecem os corações, como ‘Adeste Fideles’ e ‘Pinheirinho’, finalizando com o último trecho do quarto movimento da vibrante ‘Nona Sinfonia de Beethoven’”, destaca a maestrina.

As coreografias unem o coral com a dança. “É desse modo que o espírito natalino está presente em tudo: no som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo — uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor”, explica a diretora artística e coreógrafa do espetáculo, Ana Emília Freire.

Os movimentos da dança vão ganhando energia, conduzindo o diálogo entre o sagrado e o humano, em coreografia de balé clássico assinada pela bailarina e coreógrafa, Inêz Lima. Em composições como “Alegria de Natal”, e outras interpretações do coro infantil, sob a direção da professora de música, Marcia Nascimento, o concerto ganha emoção.

Em quadros como “Noite Santa” e “Canto dos Sinos”, a bailarina e diretora geral do espetáculo, Cecilia Brennand, se faz presente em seus movimentos.

A figurinista e artista plástica Beth Gaudêncio dá forma à poesia do concerto. De suas mãos nascem as cores e texturas que vestem a música e a dança.

Ficha Técnica Concerto de Natal 2025

Direção geral: Cecília Brennand

Direção musical e regência: Rosemary Oliveira

Direção artística e coreografia: Ana Emília Freire

Coreografia ballet clássico: Inêz Lima

Preparadora do coro infantil: Marcia Nascimento

Figurino e aquarela do cartaz: Beth Gaudêncio

Serviço:

Concerto de Natal 2025 no Palácio do Campo das Princesas

Data: 05 e 06 de dezembro de 2025

Horário: 17h30

Data: 07 de dezembro de 2025

Horário: 19h30

Onde: Palácio do Campo das Princesas

Endereço:Praça da República, S/N - Santo Antônio, Recife - PE, 50010-928

Entrada gratuita

Informações: site

Com informações da assessoria de imprensa!

