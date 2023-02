A- A+

Cultura+ Projeto Cabaré, com os sertanejos Luciano e Bruno e Marrone, virá ao Recife. Veja quando Apresentação acontecerá em abril no Chevrolet Hall, em Olinda. Ingressos já estão à venda

O cantor Leonardo e a dupla Bruno & Marrone voltam ao Recife para show inédito no dia 29 de abril, no Chevrolet Hall, em Olinda. A apresentação do projeto Cabaré promete grandes sucessos dos artistas sertanejos. Os ingressos já estão disponíveis através do Sympla e da bilheteria física.

Embora sejam amigos de longa data, esta é a primeira vez em que os três se encontram no palco para uma turnê. No dia 29, o Classic Hall terá formato de camarotes para dez pessoas e mesas para quatro pessoas. Isso sem falar da Arena com área de ingressos individuais.

O show promete painéis de LED e um espetáculo repleto de alegria e descontração - tão típico na relação entre Luciano com Bruno & Marrone. Além, claro, de muito romantismo. No repertório, hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja, além de revisitar sucessos das últimas quatro décadas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

SERVIÇO

Cabaré – Leonardo e Bruno & Marrone

Quando: 29 de abril de 2023

Abertura dos portões: 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n – Olinda)

Ingressos: R$ 100 (Arena meia-entrada), R$ 120 + 1kg de alimento não perecível (Arena social), R$ 200 (Arena inteira), R$ 2200 (mesa p/ 4 pessoas – VIP), R$ 2200 (mesa p/ 4 pessoas - Mezanino), R$ 2500 (mesa p 4 pessoas – Premium), R$ 3000 (camarote p/ 10 pessoas – Piso 3), R$ 3500 (camarote para 10 pessoas – Piso 2) e R$ 4500 (camarote para 10 pessoas – Piso 1).

Pontos de vendas: bilheteria do Classic Hall e site Sympla

Classificação: 14 anos

Informações: (81) 3427.7501

