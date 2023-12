Projeto Candlelight traz concerto à luz de velas ao Teatro RioMar

A- A+

O projeto Candlelight aporta no Recife para uma sequência de quatro shows, no primeiro final de semana de janeiro, no Teatro RioMar. Com repertórios diferentes, os concertos trazem músicos experientes tocando à luz de velas no palco.

No dia 6 de janeiro, às 18h, será apresentado o espetáculo “O melhor de Vivaldi”, com o programa de “As Quatro Estações”, obra-prima do compositor italiano. Na mesma noite, às 20h, o “Tributo a Queen” executa músicas da banda britânica, como “Don’t stop me now” e “We are the champions”.

O Candlelight faz o concerto “Os clássicos do Rock” no dia 7, às 18h. Canções de bandas consagradas no gênero musical, como Pink Floyd, Guns N’ Roses e Led Zeppelin, estão no repertório.



Também no dia 7, às 20h, é a vez do show “Tributo a Coldplay”. Os músicos do projeto executam os grandes hits do grupo britânico, como “A Sky Full of Stars”, “Fix You”,“Viva la Vida” e “My Universe”. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no site do Teatro RioMar, na bilheteria do teatro e no App RioMar Recife.

