Projeto abre inscrições para formação em acessibilidade para o audiovisual; saiba como participar

Curso de Acessibilidade Comunicacional para Projetos Audiovisuais do Projeto Comunica abriu as inscrições nesta quarta-feira (4). Com produção da Pajeú Filmes e com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, as aulas são gratuitas.

Com o objetivo de qualificar quem deseja trabalhar com Acessibilidade Comunicacional nos projetos financiados pela Lei Paulo Gustavo, o projeto irá abrir o primeiro módulo intitulado “Audiodescrição Para Filmes”. As inscrições seguem abertas até o sábado (14), através de um formulário online.



Ao longo do curso, serão um total de três módulos, são eles: Audiodescrição para filmes; Libras no cinema; e Legendagem para Surdos e Ensurdecidos no cinema. As aulas podem ser em formato presencial ou virutal.

“Com a leis de incentivo ao audiovisual, o número de produções tende a crescer e será necessário a qualificação profissional para garantir a acessibilidade dos filmes. Vemos no Comunica não só uma oportunidade para fortalecer a inclusão, mas também uma possibilidade de gerar renda para pessoas da região através da qualificação para um mercado que avança.” Explica Bruna Tavares, coordenadora pedagógica do projeto.



Serviço:

Curso de Acessibilidade Comunicacional

Quando: dias 20, 21 e 22 de outubro (presencial); e 23 de outubro a 07 de novembro (online)

Onde: Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajeú

Mais informações: @comunica.pajeu

