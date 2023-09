Projeto "Dançando na Rua" traz ao público aulas de danças de salão, ballet clássico e contemporâneo

A- A+

A Avenida Rio Branco, no bairro do Recife, vira palco para o projeto “Dançando na Rua” nesta quinta-feira (14), das 18h às 23h. O evento é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio do Programa Recentro e da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. A idealizadora do projeto é a bailarina Andréa Carvalho.

Em sua nova temporada, “Dançando na Rua” voltará ao seu formato original, trazendo para o público apresentações com a participação das escolas e grupos de dança, bailarinos e artistas independentes. Logo após o espetáculo, haverá um grande baile para que todos espectadores possam se divertir e dançar ao som da Orquestra Surreal.

As apresentações ocorerrão nas quintas, no período da noite com uma estrutura de piso-tablado para as performances e também com palco com som e iluminação para o show da orquestra, comandada pela Maestrina Vânia Airam.

História

Sucesso da década de 1990, o projeto está de volta com bailarinos profissionais comandando a festa e ensinando o público os mais variados estilos de dança. Quando o projeto surgiu, foram sete anos consecutivos de apresentações e bailes todas às quintas-feiras. Depois, a programação voltou a ser exibida em 2013, com edições dentro do projeto Viva o Recife Antigo, na Praça do Arsenal.

Serviço:

Evento: “Dançando na Rua”

Quando: Todas as quintas-feiras das 18h às 23h

Onde: Avenida Rio Branco - Bairro do Recife

