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Literatura

Projeto de biblioteca móvel "Leitura na Esquina" recebe doação de livros da Cepe 

Projeto social, que já impactou mais de trinta mil pessoas, recebeu prêmios nacionais e internacionais ao longo dos anos

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Livros doados pela Cepe para o projeto "Leitura na Esquina" beneficiarão alunos da rede públicaLivros doados pela Cepe para o projeto "Leitura na Esquina" beneficiarão alunos da rede pública - Foto: Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

As obras do catálogo da Cepe Editora foram disponibilizadas para o acervo do projeto Leitura na Esquina, proposta criada pelo professor Gláucio Ramos com o objetivo de conectar estudantes da rede de ensino do município do Paulista (Região Metropolitana do Recife) ao universo dos livros. 

O projeto social, que já impactou mais de trinta mil pessoas, recebeu prêmios nacionais e internacionais ao longo dos anos, a exemplo do Prêmio Ibero-Americano de Liderança Social, do Global Teacher Award e do Prêmio Vivaleitura (MEC). 

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Sobre o projeto
Itinerante, o Leitura na Esquina é estruturado a partir de uma biblioteca móvel - um trailer comprado pelo próprio Gláucio - que circula pelas escolas para empréstimos de livros, instalação de pontos de leitura, entre outras atividades.

“Depois que me formei, em 2004, tinha o desejo de criar um projeto social de leitura. Sabia da potência dos livros para transformar vidas e, em 2017, após terminar o doutorado, verifiquei que, em Paulista, havia 57 escolas e apenas 13 delas tinham bibliotecas. Pra mim, a leitura pode estar em diversos cenários. Por isso, diversifiquei o trabalho com o livro para as escolas, ônibus, posto de saúde, casa de idosos”, destaca o professor. 

Único de uma família de dez filhos a chegar à universidade, Gláucio foi um criança com pouco acesso aos livros. “Minha mãe, Clemilda Ramos, hoje com 85 anos, foi empregada doméstica e sempre que podia trazia livros que recebia de doação dos patrões. Mesmo tendo feito apenas até o 5° ano, ela sabia da importância da leitura. Minha diversão, como não tinha brinquedos, era ler e viajar nas histórias. Isso foi formando minha paixão pelos livros e o desejo de levar essa paixão para outras crianças”, relembra. 

Os livros da Cepe foram viabilizados pelo projeto Caixa de Leitura, iniciativa de apoio às instituições que desenvolvem ações de incentivo à leitura em todo Estado. A primeira doação para o projeto Leitura na Esquina contou com mais de quarenta títulos, em sua maioria do catálogo infantojuvenil, com propostas editoriais e temáticas diversas. A caixa foi entregue à biblioteca móvel na Escola Municipal Comendador Arthur Lundgren, em Paratibe.

"Para nós, do Leitura na Esquina, é uma grande alegria contar com o apoio da Cepe, uma empresa que, com esse gesto, mostra seu compromisso social com a formação de leitores. Entregar um livro a uma criança que não tem acesso à literatura é garantir a ela seu direito humano de conviver com a magia da palavra.  E é muito bom saber que teremos a Cepe  ao nosso lado para fazer valer esse direito a cada criança que entrar na biblioteca móvel”, destaca Gláucio Ramos.

Mais de 23 mil livros do catálogo da Cepe Editora já foram doados nos últimos anos a centenas de instituições. As solicitações podem ser feitas através do [email protected]


 

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