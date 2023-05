A- A+

Artes visuais Projeto de digitalização do Mispe resgata a memória gráfica do design pernambucano; entenda Iniciativa disponibilizará acervo com dois mil cartazes no Instagram

Em celebração ao Dia Internacional dos Museus, lança nesta quinta-feira (18) o projeto Memória Gráfica de Pernambuco: 30 anos de design digitalizados na coleção MISPE (1970-2000), com o objetivo de preservar, revitalizar e fortalecer a memória gráfica do Estado contida na coleção de cartazes do Museu da Imagem e do Som de Pernambuco ao longo de 30 anos, entre sua fundação em 1970 e o ano 2000.

O documento consiste na digitalização e catalogação cronológica do acervo composto por cerca de duas mil unidades para disponibilização, acompanhadas de texto alternativo, no Instagram @memoriagrafica_mispe a partir das 8h, possibilitando a democratização do acesso a toda a população. O projeto conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE).

A iniciativa é do pernambucano mestre em Artes Visuais Felipe Ferreira e da educadora visual Juliana Gleymir, que identificaram a urgência da necessidade para que esse equipamento cultural e seu conjunto material fossem salvaguardados e tornado acessível ao grande público. De acordo com eles, o rico patrimônio que guarda a memória de Pernambuco encontra-se em uma reserva técnica com circulação restrita, nas dependências da Casa da Cultura, no Recife, junto à diversos itens da coleção como filmes, partituras, discos, fitas de áudio e vídeo, cartões postais, fotografias, slides, livros, cordéis, recortes de jornal, entre outros.

"O rico material histográfico está escondido do grande público e esquecido de nossa memória coletiva, além de estar num local com grande dificuldade de acesso", lamenta Ferreira, ressaltando a importância dos documentos para que sirvam não apenas para a guarda, mas para a pesquisa e difusão da produção cultural do passado e presente do estado.

De acordo com a historiadora e museóloga Mônica Ferreira do Nascimento, parceira no projeto, a áudio descrição dessas imagens trará à tona momentos importantes que ficaram guardados apenas na memória de quem os vivenciou, tornando possível reconstruir o passado e dialogar com os eventos históricos e culturais na época em que ocorreram.

"Os cartazes além da história, transmitem um sentimento, um pensamento e muitas vezes a memória afetiva. As fotografias deles além de fazerem um resgate desses momentos históricos servem para demonstrar os avanços técnicos na elaboração dos mesmos. A fotografia vai além da estética verbal", enfatiza.

O idealizador ressalta ainda que o projeto contribuirá para o fortalecimento da memória local, regional e nacional, não somente em seu sentido histórico, mas também afetivo. "Com esse trabalho, iremos permitir a fruição do rico material na abertura de horizontes", complementa Ferreira.

SERVIÇO

Lançamento do Projeto "Memória Gráfica de Pernambuco: 30 anos de design digitalizados na coleção MISPE (1970-2000)"

Quando: Quinta-feira (18)

Onde: Instagram @memoriagrafica_mispe

