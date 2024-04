A- A+

Recife Projeto de lei torna Instituto Dom Helder Camara Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Documento segue para a sanção do prefeito João Campos

Um projeto de lei, elaborado pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), torna o Instituto Dom Helder Camara (IDHeC) Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.



Aprovado por unanimidade na Câmara Municipal do Recife, o documento segue para a sanção do prefeito João Campos.



O IDHeC, com sede na rua Henrique Dias, no bairro da Boa Vista, na área central da capital pernambucana, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a preservação e divulgação do legado de Dom Helder Câmara.



Além de salvaguardar as obras do Dom, o instituto também incentiva o exercício da cidadania por meio da cultura e arte.

“O IDHeC é fundamental para o Recife. Dom Helder não só foi um grande poeta, mas também uma referência na luta pelos direitos humanos, por justiça social”, comentou Cida Pedrosa.



A aprovação do projeto acontece em meio a comemoração dos 60 anos da chegada de Dom Helder na Arquidiocese de Olinda e Recife e os 40 anos de fundação do instituto que leva seu nome.



O IDHeC também conta com a Casa de Frei Francisco, fundada em 1984, que acolhe crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, moradores de comunidades da capital pernambucana, em situação de vulnerabilidade social.

Casa de Frei Francisco. Foto: Divulgação

"Recebemos com alegria e gratidão a aprovação do projeto de lei de Cida. Todo o acervo de Dom Helder está tombado pelo Governo do Estado e representa um conjunto de pensamentos que contribuíram para a atualidade da Igreja Católica e para a história contemporânea do Brasil. Está à disposição de todos, contando com uma exposição permanente na Igreja das Fronteiras", destacou a diretora-executiva do IDHeC, Virgínia Pimentel.

