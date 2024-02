Projeto de museu interativo de Chico Science será lançado na Fliporto em Olinda

A- A+

Um projeto para lançar, em Olinda, um museu interativo e imersivo de Chico Science, deve ser apresentado na 13ª edição da Feira Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), marcada para acontecer na cidade entre os dias 12 e 15 de novembro.



Com o tema "O Homem que Veio do Futuro", a Feira vai celebrar Chico e o manguebeat - em ano de omemoração pelas três décadas do lançamento do disco "Da Lama ao Caos" - primeiro trabalho de estúdio de Science e Nação Zumbi.

A ideia é de que o museu torne-se um equipamento permanente em Olinda, tal qual o espaço em Kingston, na Jamaica, dedicado a Bob Marley - espaço que tem servido de inspiração para o museu em Olinda.





De acordo com Antônio Campos, advogado, escritor e presidente do Conselho Cultural da Feira, o legado de um Museu Chico Science é pretensão que a Fliporto quer deixar.

Campos completa, ainda, que "A cena cinematográfica de Pernambuco está devendo um filme biográfico à altura de Chico Science".



"O Museu Interativo Chico Science terá uma pegada diferente do Memorial que existe em Recife. Olinda e Chico merecem essa homenagem", conclui.

Veja também

BBB 24 Xande de Pilares e Joelma são atrações confirmadas em festa do BBB 24 neste final de semana