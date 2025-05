Projeto Diálogos Musicais recebe mesa redonda e pocket show com Alexandre Rodrigues, quinta (16)

A- A+

O multi-instrumentista e arranjador Alexandre Rodrigues (Copinha) é o convidado do projeto Diálogos Musicais, do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), nesta quinta (16), a partir das 17h, com entrada franca.



O artista participa de uma roda de conversa sobre a persquisa que tem desenvolvido nos útlimos anos. "Vou falar do meu livro, o pré-lançamento do primeiro método de pífano brasileiro, que é um trabalho que eu já venho fazendo há anos", explica Alexandre.



Em seguida, ele apresenta um pocket show com seu grupo Pifefano Urbano, ao lado de Ângelo Lima (pífano), Pedro Castilho (tuba), Ivo Limeira (guitarra), Júnior Teles (percussão) e Sérgio Soares (bateria).

Alexandre Rodrigues e Pife Urbano

O projeto surgiu da iniciativa de Alexandre Rodrigues para compor músicas instrumentais para a formação inédita (dois

Pifanos, Tuba, Guitarra, Bateria e Percussão), com os pifanos no foco principal da orquestração.



Misturando elementos da música regional pernambucana e da música contemporânea, com as influências do jazz e das bandas pifanos tradicionais, juntamente com as nítidas influências da música tradicional de pifano, música contemporânea e do jazz e adicionando distorções na guitarra.



A linha do baixo é feita com a tuba, enquanto bateria e percussão utilizam variações ritmicas tradicionais e polirritmias variadas. Os pifanos fazem as melodias variando com elementos de linguagem distintas e seções de livre improvisação.

Projeto Diálogos Musicais recebe mesa redonda e pocket show com Alexandre Rodrigues, nesta quinta (16)

A proposta do grupo é criar um ambiente experimental nas apresentações das composições, trazendo a conexão entre mundos musicais distintos, o que colabora para uma discussão acerca da proposta postulada pelo grupo, que é da dissociação estética dos modelos musicais tradicionais.



O repertório com as composições do grupo traz alguns ritmos da cultura tradicional pernambucana como o Caboclinho, Maracatu, Baião e Frevo, juntamente com as nítidas influências da música tradicional de pifano, musica contemporânea e do jazz.



Esta característica do grupo Alexandre Rodrigues e Pife Urbano, mostra a intenção de trabalhar os elementos da Música Regional, contudo, sem fechar-se as influências advindas da Músicas do Mundo, caracterizando o casamento entre o Tradicional e o Modemo, fazendo assim compreender que para a Música não existem divisas e que a manipulação dos códigos musicais é uma experiência de domínio universal.

SERVIÇO

Projeto Diálogos Musicais com Alexandre Rodrigues

Onde: Conservatório Pernambucano de Música (CPM), na av. João de Barros, 594 - Santo Amaro.

Quando: Quinta-feira (16), às 17h.

Mesa de conversa e pocket show com Alexanfre Rodrigues & Pife Urbano

Entrada Franca

Veja também