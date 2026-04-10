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CINEMA Projeto Documentando realiza oficinas de audiovisual em cidades do Agreste A iniciativa beneficias 300 estudantes, que conhecerão todo o processo de realização de um documentário

Em sua sétima edição, o projeto Documentando promove oficinas itinerantes pelo Agreste pernambucano. Desta segunda-feira (13) até 30 de maio, as cidades de Surubim, João Alfredo, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha e Bezerros recebem a iniciativa.

Ao todo, serão beneficiados 300 estudantes. Completando 20h/aula, cada oficina conta com encontros presenciais e atividades virtuais. No final, os alunos realizam um documentário com duração de cerca de 10 a 15 minutos, abrangendo aspectos socioculturais e históricos dos municípios.



O Documentando foi criado em 2009 pelo cineasta Marlom Meirelles. O objetivo é contribuir para a interiorização da produção audiovisual independente no estado de Pernambuco, estimulando o surgimento de novos produtores nas regiões.

Por meio das aulas, os participantes conhecem todo o processo de realização de um documentário e os elementos fundamentais para a construção de um roteiro, produção, captação e edição de um filme. Em 17 anos, foram produzidos 100 documentários nestas oficinas, muitos deles premiados e exibidos em festivais de cinema nacionais.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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