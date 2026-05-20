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FOTOGRAFIA Projeto "Ebu Lùlù" apresenta mapeamento de ateliês de instrumentos percussivos em Pernambuco Iniciativa registra o trabalhos de artesãos e artesãs por meio de fotografias e textos

O projeto “Ebu Lùlù” realizou um mapeamento - por meio de fotografias e textos - dos ateliês de instrumentos percussivos em Pernambuco. O resultado pode ser conferido no site lançado nesta quarta-feira (20).

Hassan Santos esteve à frente da pesquisa fotográfica, que percorreu diferentes espaços de criação, evidenciado o trabalho dos mestres Diane Agbês, Flávia Foguinho, Abílio Sobral, Biano Pajeú, Chico Nunes, Cristiano Castanho, Charles Lemos, Iran Silva, Heverton Lima (Bolinho), Mestre Jó Percussivo, Mano Black e Mestre Mau (Maureliano Ribeiro), homenageado em memória.

O cotidiano das artesãs e artesãos está registrado em imagens e textos. Segundo a assessoria de imprensa do projeto, a proposta não é revelar “apenas técnicas de fabricação, mas modos de vida, espiritualidades, invenções e relações profundas entre corpo e instrumento”.



A escolha do nome - inspirado na língua Yorùbá - demonstra a essência do mapeamento. “Ẹbu” remete ao espaço de criação. “Lù” significa tocar, bater, produzir som. Já “Lùlù” indica a intensificação dessa ação, evocando ritmo, vibração e musicalidade.

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