A- A+

Cultura Projeto "Elas cantam Elas" anima fim de semana das mães no Shopping Patteo Olinda Shows gratuitos só com artistas mulheres homenageando grandes cantoras nacionais e internacionais estarão entre as atrações

Para o fim de semana em que se comemora o Dia das Mães, o Shopping Patteo Olinda preparou uma programação especial, com muita música para as famílias. Shows gratuitos só com artistas mulheres homenageando grandes cantoras nacionais e internacionais estarão entre as atrações.

No projeto “Elas cantam Elas”, no sábado (13), véspera de Dia das Mães, a cantora Alana Sant levará os hits de Britney Spears para o palco. Se apresentam, ainda, Mayra Nadine, com as músicas mais famosas de Pitty, e Laís Senna, cantando Elba Ramalho.

As apresentações acontecem no piso L2, das 17h às 19h, com entrada gratuita. O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada.

Veja também

Literatura Oficina de Poesia é ministrada para mulheres da comunidade rural no Pajeú