Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça18/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW

Projeto Elas com Elas grava novo audiovisual com vozes femininas do brega; confira

Show gratuito será realizado no Pátio de Santa Terezinha, em Barreiros, no domingo (23), a partir das 15h

Reportar Erro
Projeto Elas com Elas reúne vozes femininas do bregaProjeto Elas com Elas reúne vozes femininas do brega - Foto: Divulgação

O projeto Elas com Elas volta a gravar mais um audiovisual. Desta vez, o projeto será registrado a partir do show gratuito no Pátio de Santa Terezinha, em Barreiros, no domingo (23), a partir das 15h.

Leia também

• Festival Pernambuco Meu País ocupa o município de Buíque entre os dias 19 e 23 de agosto

• Saiba quem é Anderson Neiff, cantor pernambucano baleado em São Paulo nesse domingo (26)

• Priscila Senna é confirmada como atração no Rock in Rio 2026 e reforça protagonismo do brega

O palco 360° receberá as vozes femininas do brega: Marília Tavares, Grazi Almeida, Mika Rodrigues e Ohara Ravick, vocalista da banda Calcinha Preta, ampliando o encontro de gerações e estilos.

Vale lembrar que o projeto já reuniu nomes como Priscila Senna, Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana.

O projeto reúne algumas das principais vozes femininas do brega: Priscila Senna, Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana. A proposta celebra a força, a diversidade e o protagonismo das mulheres em um dos gêneros musicais mais populares do Nordeste.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter