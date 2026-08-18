Projeto Elas com Elas grava novo audiovisual com vozes femininas do brega; confira
Show gratuito será realizado no Pátio de Santa Terezinha, em Barreiros, no domingo (23), a partir das 15h
O projeto Elas com Elas volta a gravar mais um audiovisual. Desta vez, o projeto será registrado a partir do show gratuito no Pátio de Santa Terezinha, em Barreiros, no domingo (23), a partir das 15h.
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O palco 360° receberá as vozes femininas do brega: Marília Tavares, Grazi Almeida, Mika Rodrigues e Ohara Ravick, vocalista da banda Calcinha Preta, ampliando o encontro de gerações e estilos.
Vale lembrar que o projeto já reuniu nomes como Priscila Senna, Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana.
O projeto reúne algumas das principais vozes femininas do brega: Priscila Senna, Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana. A proposta celebra a força, a diversidade e o protagonismo das mulheres em um dos gêneros musicais mais populares do Nordeste.