Projeto em Itamaracá lança marcas coletivas de moda e gastronomia criadas por mulheres da Ilha
Iniciativa desenvolvida pelo Centro Cultural Estrela de Lia apresenta coleção de moda sustentável, produtos da doçaria tradicional e celebra a conclusão de ciclo de formação
O Centro Cultural Estrela de Lia, na Ilha de Itamaracá, recebe, neste sábado (25), a partir das 15h, a etapa final do projeto "Economia da Ciranda: Moda e Culinária Tradicional das Mulheres da Ilha", iniciativa que alia patrimônio cultural, empreendedorismo, sustentabilidade e geração de renda.
A programação marca a estreia das marcas coletivas Fuxiqueiras da Ilha, dedicada à moda artesanal, e Delícias de Lia, voltada à produção de doces inspirados na tradição gastronômica local.
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Promovido pelo Centro Cultural Estrela de Lia, com patrocínio da Fundação Banco do Brasil por meio do Edital Empoderamento de Mulheres Negras, o projeto buscou ampliar as oportunidades econômicas para moradoras da Ilha de Itamaracá por meio da qualificação profissional e da valorização de conhecimentos transmitidos entre gerações.
A fase inicial da formação contou ainda com apoio do Ministério da Cultura, via emenda parlamentar da deputada Maria Arraes.
A apresentação pública acontece no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, reforçando o foco da iniciativa no fortalecimento da autonomia de mulheres negras e na preservação das expressões culturais do território.
"Plantamos uma semente que nasce da cultura popular, dos saberes tradicionais e da força coletiva dessas mulheres. Esperamos que ela continue germinando em novos arranjos produtivos, em pequenos negócios, em redes de colaboração e em oportunidades de geração de trabalho e renda, fortalecendo a economia da cultura, a partir da Ilha de Itamaracá", afirma a jornalista e produtora cultural Michelle de Assumpção, uma das coordenadoras do projeto.
Na área da moda, a oficina "Fuxiqueiras da Ilha" reuniu 29 participantes em um percurso formativo conduzido pelas professoras Ana Peroba e Mestra Lívia (Maria do Livramento de Aguiar), com participação da estilista Maria Gabrielly, da marca Cabrochas.
O grupo desenvolveu uma coleção autoral inspirada na obra de Lia de Itamaracá, nas paisagens da Ilha e em sua identidade cultural. As peças, confeccionadas com retalhos reaproveitados, incorporam princípios de upcycling e demonstram como resíduos têxteis podem ser transformados em criações de valor artístico e comercial.
Como resultado da formação, as artesãs conquistaram a Carteira Nacional do Artesão, certificação emitida pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), em parceria com o Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE), que amplia o acesso a políticas públicas e espaços de comercialização.
"A coleção cápsula nasceu do encontro entre criatividade, sustentabilidade e trabalho coletivo. A partir de retalhos que seriam descartados, as participantes descobriram novas possibilidades de criação e compreenderam todo o processo de construção de uma peça de roupa. O resultado mostra que as Fuxiqueiras da Ilha têm talento para produzir moda autoral e transformar suas histórias em beleza", destaca Ana Peroba.
Também envolvida na formação, a estilista Gabrielly Dantas ressalta o caráter identitário do trabalho.
"O projeto Fuxiqueiras da Ilha reafirma o fuxico como uma prática artesanal ancestral e afro-brasileira. Mais do que aprender uma técnica, as participantes redescobriram o potencial criativo de suas próprias mãos e perceberam que esse saber coletivo pode se transformar em geração de renda, fortalecimento cultural e autonomia."
Na gastronomia, o projeto formou 18 mulheres na oficina "Delícias de Lia", coordenada pela gastrônoma e pesquisadora Ana Cláudia Frazão, com colaboração das doceiras Maria José de Lima (Dona Zeza) e Elisabete Maria de Lima (Dona Bete).
O curso promoveu o resgate da confeitaria tradicional da Ilha a partir de frutas como caju, coco, goiaba e mamão, combinando receitas populares com orientações sobre manipulação de alimentos, organização da produção e aperfeiçoamento técnico.
Entre os produtos desenvolvidos, a Passa de Caju foi escolhida como símbolo da formação, evidenciando o potencial da culinária regional como patrimônio cultural e alternativa de geração de renda.
"No Delícias de Lia, buscamos valorizar os saberes e sabores que fazem parte da identidade cultural de Pernambuco. Cada receita foi escolhida com afeto, respeitando os ingredientes do território e a tradição da doçaria popular. Preservar essa cultura alimentar também é fortalecer as raízes e criar novas oportunidades para as mulheres da Ilha", afirma Ana Cláudia Frazão.
Além das capacitações, o projeto estruturou a identidade visual das duas marcas coletivas, concebidas para dar continuidade às atividades das participantes após o encerramento da formação.
Segundo Beto Hees, coordenador do Centro Cultural Estrela de Lia, o principal legado da iniciativa está na capacidade de transformar realidades por meio da cultura.
"O Centro Cultural Estrela de Lia nasceu com a missão de fortalecer a comunidade por meio da arte, da cultura e da valorização dos saberes populares, um compromisso que sempre nos foi ensinado por Lia de Itamaracá. Com o Economia da Ciranda, buscamos criar oportunidades para as mulheres da Ilha. Uma das maiores alegrias foi perceber o grande interesse das mulheres idosas, que encontraram no fuxico não apenas uma expressão artística, mas também a possibilidade de um novo ofício, de geração de renda e fortalecimento da autoestima."
A programação de sábado inclui desfile da coleção desenvolvida pelas Fuxiqueiras da Ilha, degustação dos doces produzidos durante a oficina gastronômica, entrega de certificados às participantes, roda de ciranda e apresentação do grupo Encanto e Raiz.
O evento encerra um processo de formação que aposta na cultura popular como ferramenta de desenvolvimento econômico e fortalecimento comunitário na Ilha de Itamaracá.
SERVIÇO
Culminância do Projeto Economia da Ciranda: Moda e Culinária Tradicional das Mulheres da Ilha
Com desfile de moda, degustação dos doces e apresentações culturais
Quando: Sábado (25), a partir das 15h
Onde Centro Cultural Estrela de Lia - Av. Benígno Cordeiro Galvão, 664-764, Jaguaribe - Ilha de Itamaracá- PE
Entrada gratuita
Instagram: @liadeitamaracaoficial