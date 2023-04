A- A+

AGRESTE Projeto em Taquaritinga do Norte, no Agreste, propõe experiência com a natureza. Veja programação Agenda é para quem quer sair da rotina e se reconectar com a natureza, a terra e o alimento

Em tempos de correria e frustrações do cotidiano, uma pausa para respirar corretamente e se conectar com a natureza se faz urgente. Um convite ao mundo offline feito pelo projeto Yaguara Reconecta, cuja a Fazenda Várzea da Onça, localizada em Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado, integra uma programação nesta temática, nos dias 29 e 30 de abril.





Serão dois dias de atividades ligadas à natureza, leia-se noções sobre as práticas agrícolas da fazenda que origina o café orgânico Yaguara, palestras com aulas de movimento inteligente e respiração confuzida pelos especialistas Carina Leal e Eduardo Vieira.

Também na programação, reflexões sobre ancestralidade ao redor da fogueira com Iran Xukurú da tribo Xukurú do Ororubá. Ainda na agenda, trilha ecológica de 2,3km pela mata e cardápio típico de fazenda. O acesso está sendo vendido pelo site.

Veja a programação completa:



Dia 29/4/23

10:00 chegada na fazenda e recepção

10:30 Yaguara conta sua historia

11:00 Tour da Fazenda Yaguara

12:30 Almoço "do campo á mesa" Yaguara

14:00 Palestra e aula com Carina Leal e Eduardo Vieira (Sinais do estresse contemporâneo no nosso corpo.

Movimentos inteligentes para melhorar nosso dia a dia. A importância da respiração)

17:00 Conversa ao redor da fogueira

Refeição e café

Troca de saberes com Iran Xukurú da tribo Xukurú do Ororubá A importância da natureza nas nossas vidas a relação do indigena com a natureza e o encantado.



19:00 retorno ao hotel

Dia 30/4/23

8:00 - saida de Toyotão para Serra do Cumbe com vista da Serra

8:30 - Trilha ecológica começando da serra descendo pela area de mata atlantica da fazenda. A trilha passa por copaíbas centenárias, a mata e cafezais. Guiados por Juscelino da Yaguara e Iran Xukurú, você terá outra visão da natureza. Aprenderão sobre as plantas, arvores e sinais da natureza. A trilha é de 2.3 km e é linda!

10:30 - "Cool down" após a trilha com Carina Leal e Eduardo Vieira.

12:30 - Almoço Yaguara "do campo à mesa"

14:30 - Despedida



Ingresso: aqui

Investimento: R$760,00 por pessoa

Não inclui: translado para fazenda, hospedagem ou café da manhã.

