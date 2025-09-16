Ter, 16 de Setembro

CULTURA

Projeto Farol de Ideias oferece atividades de formação cultural no Cabo de Santo Agostinho

Programação conta com oficinas, workshops, saraus e um memorial expositivo, até 30 de setembro

Projeto Farol de Ideias: Cultura e Transversalidades ocorre em Calheitas Projeto Farol de Ideias: Cultura e Transversalidades ocorre em Calheitas  - Foto: Divulgação

O projeto Farol de Ideias: Cultura e Transversalidades leva formação cultural à praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Com oficinas, workshops, saraus e um memorial expositivo, a programação teve início na última segunda-feira (15) e segue até o final de setembro.

A ações gratuitas tem como público alvo jovens, adultos, estudantes e agentes culturais da localidade. O objetivo é fortalecer a cadeia criativa local, oferecendo alternativas de geração de renda e protagonismo comunitário. 

Quem realiza o projeto é o Instituto Materialize Ideias, organização da sociedade civil (OSC) sem fins lucrativos dedicada à promoção da educação social, cultural e ambiental em Pernambuco. O incentivo vem da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Ministério da Cultura.

Confira a programação:
Dia 15/09 a 20/09 – Oficina Narrativas Visuais com Marcelo Ferreira
Dia 16/09 a 30/09 – Oficina Modelagem em Argila com Luzarcus
16/09 a 27/09 – Oficina de Cavalo Marinho com Daniel Semsobrenome
17/09 – Oficina de Percussão com Daniel Semsobrenome
22/09 e 23/09 – Versalizando Imagens com Renato Moura e Esperantivo
25 e 26/09 – Workshop Couro de Algodão com Celso Costa
29 e 30/09 – Oficina de Produção Cultural com Enaile Lima

Serviço:
Projeto Farol de Ideias: Cultura e Transversalidades
Quando: até 30 de setembro
Onde: Instituto Materialize Ideias (Estrada de Calhetas, 10, Calhetas - Cabo de Santo 
Gratuito, com inscrições pelo site do instituto
Informações: (81) 99918-1800

*Com informações da assessoria de imprensa

