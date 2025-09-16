A- A+

CULTURA Projeto Farol de Ideias oferece atividades de formação cultural no Cabo de Santo Agostinho Programação conta com oficinas, workshops, saraus e um memorial expositivo, até 30 de setembro

O projeto Farol de Ideias: Cultura e Transversalidades leva formação cultural à praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Com oficinas, workshops, saraus e um memorial expositivo, a programação teve início na última segunda-feira (15) e segue até o final de setembro.

A ações gratuitas tem como público alvo jovens, adultos, estudantes e agentes culturais da localidade. O objetivo é fortalecer a cadeia criativa local, oferecendo alternativas de geração de renda e protagonismo comunitário.

Quem realiza o projeto é o Instituto Materialize Ideias, organização da sociedade civil (OSC) sem fins lucrativos dedicada à promoção da educação social, cultural e ambiental em Pernambuco. O incentivo vem da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Ministério da Cultura.

Confira a programação:

Dia 15/09 a 20/09 – Oficina Narrativas Visuais com Marcelo Ferreira

Dia 16/09 a 30/09 – Oficina Modelagem em Argila com Luzarcus

16/09 a 27/09 – Oficina de Cavalo Marinho com Daniel Semsobrenome

17/09 – Oficina de Percussão com Daniel Semsobrenome

22/09 e 23/09 – Versalizando Imagens com Renato Moura e Esperantivo

25 e 26/09 – Workshop Couro de Algodão com Celso Costa

29 e 30/09 – Oficina de Produção Cultural com Enaile Lima

Serviço:

Projeto Farol de Ideias: Cultura e Transversalidades

Quando: até 30 de setembro

Onde: Instituto Materialize Ideias (Estrada de Calhetas, 10, Calhetas - Cabo de Santo

Gratuito, com inscrições pelo site do instituto

Informações: (81) 99918-1800



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também