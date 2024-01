Projeto Fragmentos: Globoplay recupera novelas incompletas dos anos 70 e 80; saiba primeiros títulos

A- A+

O Globoplay estreia, nesta segunda-feira (22), o Projeto Fragmentos, voltado à recuperação da novelas das décadsas de 1970 e 1980 que têm de dois a 20 capítulos preservados no acervo da Globo. Por diversos motivos, como perda das fitas e regravações nas mídias, os títulos não estão completos.

As primeiras obras acrescentadas ao catálogo do Globoplay são "O Rebu" (1974), "Coração Alado" (1980), "Estúpido Cúpido" (1976) e "Chega Mais" (1980).

A plataforma de streaming considera o projeto um reforço no compromisso com a memória de cultura e dramaturgia brasileira e valorização do audiovisual nacional.

O gerente de programação do Globoplay, Flavio Furtado, explica que o Projeto Fragmentos marca uma nota etapa da estratégia de publicação de novelas do acervo da Globo.

"É o resultado de um longo e complexo trabalho de pesquisa e recuperação de mídias com parte de novelas dos anos 1970 e 1980. Ao mergulhar na pesquisa para o projeto Resgate, descobrimos obras preservadas integralmente, alguns títulos com a ausência de alguns capítulos, mas também encontramos novelas com pouquíssimo material disponível. E entendemos que podemos dar ao assinante do Globoplay, aos estudiosos, pesquisadores e amantes da novela brasileira a oportunidade de conhecer ou reviver obras que fazem parte da história da dramaturgia brasileira", falou o gerente.

"O resgate desse material significa recuperar parte da história do audiovisual brasileiro e da memória da nossa empresa", acrescentou Flavio Furtado.

O gerente de programação também afirmou que os desafios para a publicação dos títulos é enorme. "Primeiro, é necessário entender o que de fato temos disponível para cada título. A maior parte está em fitas, que precisam ser digitalizadas, avaliadas e, em alguns casos, até restauradas. Também realizamos uma análise profunda do conteúdo para garantir a continuidade entre os blocos e capítulos. Tudo isso com poucas informações da exibição realizada na época. Hoje, nós usamos sistemas mais avançados de cadastro de informações e temos recursos que não existiam nos anos 1970 e 1980", completou.

O Globoplay pretende publicar, até o final de 2025, 28 títulos das décadas de 1970 e 1980 de obras de grandes nomes da teledramaturgia brasileira como Janete Clair, Bráulio Pedroso, Lauro César Muniz, Vicente Sesso, Benedito Ruy Barbosa, Mário Prada e Manoel Carlos.

Confira as sinopses das novelas

Arlete Sallse em cena de "O Rebu" (Foto: TV Globo/Divulgação)

O Rebu

Em ‘O Rebu’, o milionário Conrad Mahler (Ziembinski) organiza uma festa para recepcionar a princesa italiana Olympia Boncomagni (Marília Branco) e a noite termina com um crime: um corpo é encontrado na piscina da mansão. Além de desconhecer a identidade do assassino e a razão do crime, o público também não sabia quem tinha sido assassinado. Entre os 24 convidados – todos suspeitos, assim como o próprio anfitrião –, estão Boneco (Lima Duarte), ladrão paulista que encontra o convite da festa durante um assalto e se faz passar por um industrial italiano para roubar o banqueiro; o milionário Braga (José Lewgoy) e sua esposa, Lídia (Arlete Salles); e Laio (Carlos Vereza), industrial autista casado com Maria Helena (Maria Cláudia).

Vera Fischer em cena de "Coração Alado" (Foto: TV Globo/Divulgação)

Coração Alado

‘Coração Alado’ traz a história do artista plástico pernambucano Juca Pitanga (Tarcísio Meira), que deixa sua terra natal e vai para o Rio de Janeiro em busca de maior visibilidade na carreira. No Rio, ele se envolve com Catucha (Débora Duarte), filha do respeitável marchand Alberto Karany (Walmor Chagas), e Vivian (Vera Fischer), uma mulher simples e sofrida. Apesar do amor que sente por Vivian, Juca se casa com Catucha, pensando em sua projeção profissional. O casamento termina quando ele decide acompanhar o irmão Gabriel (Carlos Vereza) em seu exílio político no México – Gabriel é perseguido pela ditadura militar. Juca e Catucha se reencontram anos depois, após a decretação da Lei da Anistia no Brasil.



Ricardo Blat e Françoise Forton em cena de "Estúpido Cupido" (Foto: TV Globo/Divulgação)

Estúpido Cupido

A trama de ‘Estúpido Cupido’ é ambientada na fictícia Albuquerque, no interior de São Paulo, no início da década de 60 – época marcada por mudanças de comportamento em boa parte do mundo. Lá, os jovens curtem os acordes do rock e do twist nas pistas de dança, seguem o modismo dos jeans e dos blusões de couro e se exibem em lambretas e motocicletas pelas ruas da cidade. Nesse contexto, a normalista Maria Tereza (Françoise Forton) sonha morar na capital e ser eleita miss Brasil, mas entra em conflito com o namorado, João (Ricardo Blat), um jovem idealista que pretende seguir carreira jornalística, e morre de ciúmes da amada.

Renata Sorrah e Ney Latorraca (Foto: TV Globo/Divulgação)



Chega Mais

‘Chega Mais’ narra a história do casal Gelly (Sônia Braga) e Tom (Tony Ramos). Os dois vivem brigando, mas um não consegue viver sem o outro. Tom é sequestrado no dia de seu casamento, deixando a noiva Gelly esperando no altar. No entanto, o sequestro foi todo orquestrado pelo próprio noivo, interessado em receber o dinheiro do resgate, exigido à família da noiva. O que ele não sabia é que os pais da moça estavam falidos e viviam de aparências.

