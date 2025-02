Projeto F(r)icções abre convocatória para participação em livro sobre cinema e escritas de si

A- A+

O projeto F(r)icções está reunindo artigos para integrar o livro “Imagens de uma busca de si”, que aborda as interseções entre as escritas de si na literatura e no cinema produzidos em Pernambuco e no Brasil. Para isso, está aberta uma convocatória para envio de propostas até 21 de março.

Os autores podem ser artistas, escritores, pesquisadores, curadores, críticos, entre outros. Eles devem enviar resumos expandidos de textos entre 3.000 e 4.000 caracteres (com espaços), por meio de um formulário online.

A publicação do livro está prevista para o segundo semestre de 2025, com organização do realizador, educador e pesquisador Márcio Andrade. Serão selecionadas dez propostas.



Após a divulgação do resultado, os selecionados produzirão os textos completos. Para a escrita e revisão do material, eles receberão um valor de R$ 750.

Levando em conta políticas afirmativas, a convocatória terá reserva de vagas. serão escolhidas, pelo menos, três propostas desenvolvidas por pessoas LGBTQIAP+, com deficiência, negras, indígenas e mulheres cis ou trans.

A escrita de si, tema que norteia o livro, tem atravessado diferentes linguagens artísticas, em especial o cinema. Ela pode ser compreendida como uma atividade que nos permite refletir sobre o que fazemos e como vivemos, ressignificando nossa experiência de mundo, multiplicando nossas possibilidades de repensar nossa própria condição.

De caráter multimídia, o livro contará com QR Codes que darão acesso a podcasts e vídeo-ensaios. O projeto “Imagens de uma busca de si” é uma realização do Combo Multimídia e foi fomentado pelo Edital Funcultura Geral 2021/2022.



