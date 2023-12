A- A+

Literatura e Artes Visuais Projeto Galeria Reciclada ilustra a 30ª edição do calendário da Cepe em 2024; confira Cada folha é ilustrada com uma peça de artesanato do projeto criado pela empresa pública

O calendário da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) chega à 30ª edição, em 2024, com uma homenagem à arte feita na casa. Cada folha é ilustrada com uma peça de artesanato do projeto Galeria Reciclada da empresa pública, as imagens foram produzidas pelo fotógrafo da Cepe, Leopoldo Conrado Nunes, e a diagramação primorosa é da equipe de Mídias Digitais.



“As pessoas vão levar, no calendário, um pedacinho da obra de arte da empresa”, declara o supervisor de Mídias Digitais da Cepe, Rodolfo Galvão. De acordo com ele, algumas estampas remetem a datas comemorativas do respectivo mês. A escultura escolhida para abril, por exemplo, é um peixe, em alusão à Semana Santa, e as figuras de um presépio natalino ilustram o mês de dezembro.



A foto maior, num formato de quadro, revela detalhes das peças, que aparecem completas num tamanho miniatura com informações sobre dimensões, material utilizado e acabamento. O trabalho de design foi executado por Rodolfo Galvão, Renato Costa e Edlamar Soares.

Galeria Reciclada

É um projeto de sustentabilidade e economia criativa criado em 2017 por Júlio Gonçalves, funcionário mais antigo da empresa, para reaproveitamento de aparas de papel da máquina encadernadora e outros resíduos sólidos do parque gráfico, que são transformados em peças decorativas e utilitárias. De tamanhos variados e texturas com aparência de metal, barro e madeira, as obras são confeccionadas no ateliê-laboratório instalado nas dependências da Cepe e encontram-se espalhadas em salas e corredores da empresa.

É dele também o projeto do calendário anual, que teve o número 1 lançado em 1995 com imagens de quadros produzidos por artistas plásticos do Grupo Bottega e funcionários da Cepe. Na época, Júlio fazia parte do Bottega e viabilizou a atividade conjunta. “Os quadros foram publicados no Suplemento Cultural do Diário Oficial e, depois, reproduzidos no primeiro calendário da Cepe. Ilustrar o 30º número evidencia uma caminhada, é um reconhecimento do esforço desse trabalho e eu fico muito grato à editora e à equipe que atua comigo”, declara Júlio Gonçalves, funcionário da Cepe há 48 anos.

“Ilustrar o calendário 2024 com esculturas do projeto Galeria Reciclada é uma forma de destacar um trabalho no qual a Cepe vem investindo há muito tempo, é uma ação de caráter institucional e também de caráter próprio”, afirma o jornalista e editor da Cepe, Diogo Guedes. O calendário já está disponível nas lojas da Cepe e pode ser adquirido por venda avulsa, no valor de R$ 30. Compras de livros e periódicos (revistas Pernambuco e Continente) a partir de R$ 80, apenas nas lojas físicas, no Recife e em Olinda, dão direito a um calendário.

Endereços das lojas:



Livraria Cepe Editora Paulo Freire (Sede)

Rua Coelho Leite, 530, Santo Amaro, Recife

Segunda a sexta, 8h às 16h30

(81) 3183-2700

Livraria Cepe Editora Tarcísio Pereira (Centro de Artesanato de Pernambuco)

Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife, Praça do Marco Zero, Recife

Segunda a sábado, 9h às 19h, Domingo, 9h às 17h

(81) 99488-3731

Livraria Cepe Editora Germano Coelho (Mercado Eufrásio Barbosa)

Av. Dr. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Terça a domingo, 9h às 17h

(81) 99488-3730

Livraria Cepe Editora Ramires Teixeira (Museu do Estado de Pernambuco)

Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Terça a sexta, 11h às 17h, Sábado, 14h às 17h

(81) 99488-3732

