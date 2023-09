A- A+

DANÇA Projeto inclusivo "Dançando com as Diferenças" abre inscrições para oficina gratuita; saiba mais As aulas iniciam em 3 de outubro e irão acontecer todas as terças do mês

As inscrições para a primeira turma de oficinas "Dançando com as Diferenças" já estão abertas e irão acontecer no Compaz Escritor Ariano Suassuna. O projeto de dança inclusiva visa integrar pessoas com e sem deficiência. As aulas iniciam em 3 de outubro e irão acontecer todas as terças do mês, das 18h30 às 20h30, com a condução das educadoras Nayanne Ramalho e Daniela Albuquerque.

As inscrições vão até 29 de setembro e deverão ser feitas na sede do Compaz Ariano Suassuna, de terça à sexta-feira, das 07h às 22h. Cerca de 70% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência. Além disso, oficina é gratuita e conta com entrega de certificado.

As aulas para a segunda turma acontecerão no Cervac, instituição localizada no Morro da Conceição e as inscrições serão divulgadas em breve.

No dia 23 de setembro (sábado), às 10h, no Econúcleo do Parque da Jaqueira, ocorrerá um evento cultural de abertura do projeto. Será possível apreciar apresentações artísticas do grupo Arco-íris do Cervac e dos dançarinos Lyla Czekalski e John Lopes, além de palestras sobre a questão da dança inclusiva.

Serviço:

"Dançando com as Diferenças"

Quando: 3 de outubro

Onde: Compaz Escritor Ariano Suassuna - Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

Ingressos gratuitos

