Projeto inédito celebra o frevo durante Carnaval do Recife e de Olinda

Com o intuito de celebrar o frevo, Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil e reconhecido pela Unesco, o projeto inédito “Meu Mundo é Frevo” toma conta do Carnaval do Recife e de Olinda, entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O projeto é idealizado pelo produtor cultural pernambucano Olívio Rafael.

Na capital pernambucana, a esquina da Rua da Guia com a Avenida Rio Branco, no bairro do Recife, se transformará numa grande apoteose do frevo nas suas diversas manifestações (frevo de bloco, de rua e frevo canção). Serão mais de 30 agremiações se apresentando no palco estrategicamente montado.

No Recife, o “Meu Mundo é Frevo” irá atuar em duas frentes. A primeira será com as apresentações no palco. Serão quatro participações por dia. Agremiações de frevo de bloco, canção e de rua se apresentarão a partir das 18h e seguem até às 23h.

Paralelo a isso, o bloco que leva o mesmo nome do projeto irá percorrer as principais ruas do bairro num grande cortejo arrastando os foliões até o palco, sempre às 20h.

Em Olinda, o projeto terá cortejos saindo em quatro horários distintos, formados por orquestras, passistas e uma agremiação de frevo de bloco. A concentração será na Rua de São Bento, 274 (rua da Prefeitura). A partir das 9h terão início os cortejos.

De acordo com Olívio, o projeto deu seus primeiros passos com a intenção de enaltecer o frevo que é Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. “Vamos mostrar ao público toda a dimensão cultural do frevo com apresentações de dança e música. Serão quatro dias nas duas cidades com muita animação e troca de energias, pois o nosso principal ritmo carnavalesco proporciona essa sinergia entre os foliões”.

Frevo e a educação

Com aulas programadas para serem realizadas ainda este mês, a depender do calendário escolar, o projeto “Meu Mundo é Frevo” também atua na área da educação. Serão realizadas palestras para estudantes da rede pública das duas cidades, com arte-educador que preparou uma aula-show para apresentar.

