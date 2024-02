Projeto Invasão grava nove videoclipes de funk em Fernando de Noronha

A- A+

O Projeto Invasão lança, neste sábado (10), o videoclipe da música “Vida Louca Revoada”. A faixa é uma colaboração entre Matheus Perverso, MC Louco e MC Bó do Catarina, gravada em São Paulo.

Durante o período de Carnaval, o Projeto Invasão desembarca em Fernando de Noronha para a filmagem de nove clipes de funk, que devem ser lançados, em breve, nas plataformas digitais. O público terá uma prévia dos trabalhos no dia 16 de fevereiro, quando a canção “Noronha Vibes”, de WK Chefe, estará disponível.



O clipe da música chega ao público no dia seguinte, através do YouTube, com imagens do arquipélago. Ainda em fevereiro, no dia 23, está programado o lançamento da música "Curvas de Noronha", com a participação de Marck SA. Já o clipe será lançado no dia 24.

