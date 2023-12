Projeto Invasão lança música e clipe nessa sexta-feira (15)

A- A+

Criado pelo produtor de brega funk Mano Queiroga, que morreu em outubro deste ano, o Projeto Invasão promove atividades artísticas para jovens moradores de comunidades. Durante o mês de dezembro, a iniciativa conta com uma programação musical com MC’s de diversas localidades do Recife.

A próxima atividade da agenda será nesta sexta-feira (15), quando ocorre o lançamento da música e do videoclipe “Motivos pra Sonhar”, de MC Vilão da Norte e DJ RG no Beat. A faixa, que ficará disponível em todas as plataformas digitais, fala sobre os riscos e as adversidades que as pessoas passam para realizar sonhos.

Voltado apenas para convidados, o evento de lançamento será no auditório da Hub Plural, às 18h, em Boa Viagem. O público geral terá acesso ao lançamento por meio da transmissão ao vivo, no YouTube e no Instagram do projeto. Na ocasião, além da apresentação do clipe, haverá show com participações dos MC’s Vilão da Norte, Matheus Perverso, MC Louco, Lau Soares, WK Chefe e Marck SA.



O próximo lançamento do projeto será no dia 29 de dezembro: uma música composta e cantada por vários MC’s, conta com a batida do DJ RG no Beat. Será o single “Favela Pede Paz II - Set Invasão”, que também ganhou videoclipe, e aborda temas como violência, morte, luto e renascimento, através da fé e do pedido pela paz.

