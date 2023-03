A- A+

Cultura+ Projeto KANdubLé: inscrições abertas para oficina "Tambores Tradicionais aos Digitais" Projeto, sob incentivo do Funcultura, é de iniciativa do Coletivo Olódùmarè

Interessados em participar da vivência percussiva do projeto KANdubLÉ "Dos Tambores Tradicionais aos Tambores Digitais", pode realizar a inscrição, gratuitamente, para a oficina idealizada e realizada pelo Coletivo Olódùmarè, com produção do Laboratório de Intervenções Artísticas (Laia), sob fomento do Funcultura.

Iniciadas nesta terça-feira (21), as inscrições seguem abertas até 4 de abril, e podem ser feitas via formulário eletrônico já disponível. Pelo menos 30 vagas serão preenchidas e as aulas vão ser ministradas em terreiros de Mestras e Mestres da Cultura Popular da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte, e também em terreiros de candoblé do Estado.





A proposta do projeto - voltado para quem deseja aprender a tocar um instrumento, além de percussionistas, DJ's, pesquisadores, músicos, produtores e estudantes, com foco em pessoas negras e LGBTQUIA+ - é de fundir os tambores do candomblé pernambucano com batidas com dub e beats digitais.





Crédito: Hetony Souza



Ao final das oficinas, será lançado um EP com cinco faixas, salvaguardando, assim, narrativas, significados e potencialidades da música produzida nos terreiros - entendendo que a música sagrada dos orixás e dos terreiros de Cultura Popular alicerçam a identidade de ritmos do País.

Cada encontro - sendo o primeiro deles ministrado pelo Mestre Zé Negão (Coco de Senzala), está marcado para 11 de abril, no Canto da Memória (Camaragibe) - vai resultar em gravações ‘adubadas’ e mixadas.



Mestre Zé Negão | Crédito: Rennan Peixe





O EP ficará disponível para a reprodução gratuita em licença livre, permitindo o uso e mixagem das faixas, desde que o artista que utilizar a obra, disponibilize o seu conteúdo final também em licença livre.

Serviço

Inscrições abertas para oficina do projeto KANdubLÉ "Tambores Tradicionais aos Tambores Digitais"

A partir desta terça-feira (21) até 4 de abril, neste link

Gratuita

Informações: 81 9 7906-5749 (Marcone da Laia)

81 9 99994-2223 (Sandro Barros)

Primeira aula em 11 de abril, no Canto da Memória, com o Mestre Zé Negão, do Coco de Senzala

Rua Lucionise Moura de Melo, 5, João Paulo II, Camaragibe/PE





