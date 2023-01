Projeto leva para Nazaré da Mata e Petrolina oficinas sobre empreendedorismo cultural

A- A+

Artistas, iniciantes, amadores ou profissionais da Cultura das cidades de Nazaré da Mata (Mata Norte) e de Petrolina (Sertão), podem participar gratuitamente da oficina "Empreender na Cultura é Negócio Viável" - curso viabilizado pela Liga Criativa, empresa voltada para o ramo de treinamento e de captação de recursos culturais.



Com apoio do Funcultura, o curso vai disponibilizar 25 vagas e os interessados em realizar a inscrição para Nazaré da Mata - com aulas presenciais no campus da UPE - podem acessar este endereço até o sábado 28 de janeiro. Já as inscrições para Petrolina foram encerradas.









Terão prioridade nas inscrições para oo curso - cuja coordenadoria das oficinas é de Eliz Galvão, empreedora cultural - mulheres, pessoas negras, com deficiência auditiva ou motora e profissionais da linguagem de música.

A lista das pessoas selecionadas para o curso “Empreender na Cultura é um Negócio Viável” em Nazaré da Mata será divulgada no Instagram da LigaCriativa (@LigaCriativa) e via contato via WhatsApp da produção do projeto.

Aulas em três eixos

As aulas, em formato híbrido - presencial e online - serão ministradas em três eixos: desenvolvimento pessoal, estruturação do negócio/carreira e captação de recursos/elaboração de projetos.



Presencialmente o curso será ofertado nos dias 6,7, 8 e 9 de fevereiro em Nazaré da Mata e nos dias. Já em Petrolina as aulas ocorrem nos próximos dias 20 e 21 de janeiro.

No formato virtual as oficinas serão transmitidas via plataforma Zoom, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, para os inscritos para Nazaré da Mata. Os inscritos para Petrolina participam das aulas virtuais nos dias 23, 24, 30 e 31 de janeiro.

SERVIÇO

O quê: Projeto leva oficinas gratuitas de empreendedorismo cultural para Nazaré da Mata e Petrolina

Quando: 06 a 16 de fevereiro

Onde: Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte, em Nazaré da Mata

Inscrições: https://abre.ai/empreendorismocultural

Veja também

TECNOLOGIA E GAMES Tipo "The Last of Us", que virou série: conheça oito jogos que vão te fazer chorar