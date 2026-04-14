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Literatura Projeto 'Literatura nos Quilombos' promove oficinas gratuitas em comunidades tradicionais de PE Iniciativa promove formação literária, criação de livro coletivo e geração de renda em comunidades quilombolas de Pernambuco

O Quilombo Caldeirãozinho, situado em São Bento do Una, no Agreste pernambucano, é a próxima parada da circulação do projeto “Literatura nos Quilombos”, neste domingo (19). A iniciativa oferece programação de oficinas gratuitas de escrita criativa em territórios tradicionais do Estado.



A jornada formativa percorrerá cinco comunidades quilombolas de Pernambuco ao longo dos próximos meses. A primeira comunidade a receber o projeto foi o Quilombo Barro Branco, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Aprovada pelo Programa Rouanet da Juventude, a iniciativa conta com patrocínio master da Shell e reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura, valorizando a produção artística a partir das vivências e saberes da ancestralidade dessas comunidades.

Oficinas

No Quilombo Caldeirãozinho, a oficina propõe um espaço de escuta, partilha e criação coletiva, onde moradores e participantes são convidados a transformar memórias, histórias de vida e referências ancestrais em narrativas literárias. A condução é do poeta, compositor e produtor cultural David Biriguy, que desenvolve uma metodologia baseada na oralidade, na identidade e no território como fontes de criação.

“Estou muito feliz por estar realizando o projeto Literatura nos Quilombos em parceria com o Quilombo do Barro Branco. Eu já realizo essas oficinas literárias há algum tempo e em vários lugares pelo Brasil. Levar essa experiência de escrita para esses territórios é algo que enriquece ainda mais o meu trabalho e minha forma de enxergar a função da arte no mundo”, expressa David Biriguy.

Ao longo da formação, os participantes desenvolvem textos autorais que irão compor um livro coletivo, produzido de forma artesanal durante o processo. Mais do que uma publicação, o livro se configura como registro afetivo e simbólico das experiências vividas em cada quilombo, fortalecendo a memória coletiva e o protagonismo local.















Além do estímulo à criação literária, o projeto também dialoga com o empreendedorismo cultural, ao compartilhar técnicas de produção de livros artesanais. A proposta é ampliar as possibilidades de geração de renda nas comunidades, incentivando a autonomia dos participantes por meio da arte e do conhecimento.

Realizado pela Poiesis Produções, em parceria com o Quilombo Barro Branco, o projeto fortalece a conexão entre a produção cultural independente e os territórios quilombolas, promovendo intercâmbio de saberes e ampliando o acesso à literatura em contextos onde políticas culturais estruturantes são essenciais.

Programação das oficinas:

Quilombo Caldeirãozinho – São Bento do Una/PE – 19 de abril

Quilombo Negros do Osso – Pesqueira/PE – 26 de abril

Quilombo Castainho – Garanhuns/PE – 03 de maio

Quilombo Catucá – Camaragibe/PE – 23 de maio

Sobre o oficineiro

David Biriguy é poeta, compositor e produtor cultural de Belo Jardim/PE. Autor de cinco livros de poesia e idealizador do projeto de arte-educação Jardins da Literatura. Como poeta participou de festivais como a Balada Literária (SP), Arte da Palavra (TO) e (MT), Ciclo de Literatura Contemporânea (DF), Inverno Cultural (MG), Bienal Internacional do Livro do Ceará (CE), Festival de Inverno de Garanhuns (PE),Festival Internacional de Poesia do Recife (PE) e Palavra Líquida (RJ).

Sobre o projeto

O projeto Literatura nos Quilombos é uma realização da Poiesis Produções em parceria com o Quilombo Barro Branco, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, e patrocínio master da Shell, por meio da Lei Rouanet.

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