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Literatura

Projeto 'Literatura nos Quilombos' promove oficinas gratuitas em comunidades tradicionais de PE

Iniciativa promove formação literária, criação de livro coletivo e geração de renda em comunidades quilombolas de Pernambuco

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Projeto "Literatura nos Quilombos", promove oficinas gratuitas de escrita criativa em territórios tradicionais do EstadoProjeto "Literatura nos Quilombos", promove oficinas gratuitas de escrita criativa em territórios tradicionais do Estado - Foto: Divulgação

O Quilombo Caldeirãozinho, situado em São Bento do Una, no Agreste pernambucano, é a próxima parada da circulação do projeto “Literatura nos Quilombos”, neste domingo (19). A iniciativa oferece programação de oficinas gratuitas de escrita criativa em territórios tradicionais do Estado.

A jornada formativa percorrerá cinco comunidades quilombolas de Pernambuco ao longo dos próximos meses. A primeira comunidade a receber o projeto foi o Quilombo Barro Branco, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Aprovada pelo Programa Rouanet da Juventude, a iniciativa conta com patrocínio master da Shell e reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura,  valorizando a produção artística a partir das vivências e saberes da ancestralidade dessas comunidades.

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Oficinas
No Quilombo Caldeirãozinho, a oficina propõe um espaço de escuta, partilha e criação  coletiva, onde moradores e participantes são convidados a transformar memórias,  histórias de vida e referências ancestrais em narrativas literárias. A condução é do poeta,  compositor e produtor cultural David Biriguy, que desenvolve uma metodologia baseada  na oralidade, na identidade e no território como fontes de criação.

“Estou muito feliz por estar realizando o projeto Literatura nos Quilombos em parceria  com o Quilombo do Barro Branco. Eu já realizo essas oficinas literárias há algum tempo  e em vários lugares pelo Brasil. Levar essa experiência de escrita para esses territórios é  algo que enriquece ainda mais o meu trabalho e minha forma de enxergar a função da  arte no mundo”, expressa David Biriguy. 

Ao longo da formação, os participantes desenvolvem textos autorais que irão compor  um livro coletivo, produzido de forma artesanal durante o processo. Mais do que uma  publicação, o livro se configura como registro afetivo e simbólico das experiências  vividas em cada quilombo, fortalecendo a memória coletiva e o protagonismo local.

Além do estímulo à criação literária, o projeto também dialoga com o  empreendedorismo cultural, ao compartilhar técnicas de produção de livros artesanais.  A proposta é ampliar as possibilidades de geração de renda nas comunidades,  incentivando a autonomia dos participantes por meio da arte e do conhecimento.

Realizado pela Poiesis Produções, em parceria com o Quilombo Barro Branco, o projeto  fortalece a conexão entre a produção cultural independente e os territórios  quilombolas, promovendo intercâmbio de saberes e ampliando o acesso à literatura em  contextos onde políticas culturais estruturantes são essenciais.

Programação das oficinas:
Quilombo Caldeirãozinho – São Bento do Una/PE – 19 de abril
Quilombo Negros do Osso – Pesqueira/PE – 26 de abril
Quilombo Castainho – Garanhuns/PE – 03 de maio
Quilombo Catucá – Camaragibe/PE – 23 de maio

Sobre o oficineiro
David Biriguy é poeta, compositor e produtor cultural de Belo Jardim/PE. Autor de cinco  livros de poesia e idealizador do projeto de arte-educação Jardins da Literatura. Como  poeta participou de festivais como a Balada Literária (SP), Arte da Palavra (TO) e (MT),  Ciclo de Literatura Contemporânea (DF), Inverno Cultural (MG), Bienal Internacional do  Livro do Ceará (CE), Festival de Inverno de Garanhuns (PE),Festival Internacional de  Poesia do Recife (PE) e Palavra Líquida (RJ).

Sobre o projeto

O projeto Literatura nos Quilombos é uma realização da Poiesis Produções em parceria  com o Quilombo Barro Branco, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo  Federal, e patrocínio master da Shell, por meio da Lei Rouanet.

 

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