Projeto Museus Domiciliares será apresentado ao público nesta quarta-feira (26)

O projeto Museus Domiciliares será lançado nesta quarta-feira (26), às 15h, em um encontro no Memorial da Democracia de Pernambuco, no Sítio Trindade. A pesquisa mapeou iniciativas museais realizadas em oito residências.

A investigação buscou conhecer mais sobre espaços em Pernambuco, da Zona da Mata Norte ao Sertão, que se encaixam em um perfil não tradicional de museu. Esses locais existem dentro das residências de seus fundadores, mantendo uma vocação aberta ao público.

Bruna Rafaella Ferrer, Guilherme Benzaquen e Marcela Lins conduziram a pesquisa, desenvolvida ao longo de 2023 e 2024. O projeto nasceu de uma vasta pesquisa bibliográfica e de campo, com uma série de entrevistas realizadas.

Os museus domiciliares mapeados pela iniciativa foram oito: CSA Yvy Porã (Paudalho); Marco Zero (Carpina); Biblioteca José Ayres dos Prazeres (Vitória de Santo Antão); Museu Ivo Lopes e Riso da Terra (Arcoverde); Zé Bezerra (Buíque), Museu do Cavalo Marinho Tira-Teima de Zé de Bibi (Glória do Goitá) e Casa de Seu Chagas (Ilha do Massangano, em Petrolina).

Durante o evento de lançamento, serão exibidos oito episódios da websérie sobre os espaços e suas coleções, além da distribuição gratuita do livro com os resultados da investigação. Também será realizado um bate-papo com a equipe.



