Projeto musical traz histórias de imigrantes que construíram ferrovia transcontinental dos EUA

A artista Rhiannon Giddens, vencedora do Grammy e do Pulitzer, há muito tempo cria músicas sobre a história não contada dos Estados Unidos.

Agora, seu mais recente e ambicioso projeto coloca em primeiro plano os imigrantes marginalizados que construíram a maior ferrovia do país.

"American Railroad" conta a história da construção da ferrovia transcontinental através do prisma dos trabalhadores afro-americanos, chineses, japoneses, irlandeses e indígenas cujo trabalho duro, marcado pelo deslocamento e submissão forçados, tornou possível a expansão dos Estados Unidos para o oeste no século XIX.

Giddens apresentou o projeto em 2020, assumindo a posição de diretora artística do Silkroad, conjunto que o violoncelista Yo-Yo Ma concebeu em 1998.

Este ano seu nome saltou à fama nos círculos pop depois que ela interpretou o já icônico riff de banjo inicial do sucesso da diva Beyoncé "Texas Hold 'Em", mas esta artista tem sido um pilar da música há anos e exerce uma profunda influência em vários gêneros.

Giddens, de 47 anos, tem promovido a exploração das tradições musicais locais no contexto da chamada "world music", termo vago para classificar e comercializar música fora dos padrões tradicionais modernos do ocidente.

Ela se define como "uma artista muito americana, mas uma artista americana muito enraizada na história".

Com "American Railroad", ela pretende demonstrar que a música americana sempre foi "world music", aproveitando o talento e a contribuição cultural das pessoas de diversas origens que compõem sua população.

O projeto inclui peças personalizadas e arranjos folclóricos como "Swannanoa Tunnel", uma canção escrita por negros presos injustamente e obrigados a participar da construção de um túnel ferroviário através da Carolina do Norte, estado natal de Giddens.

De acordo com a artista, a história da ferrovia transcontinental serve para dar destaque aos grupos esquecidos, sem os quais os Estados Unidos atuais nunca teriam existido.

"Pessoas que não eram consideradas de valor em nossa sociedade... foram as que construíram essa coisa incrivelmente importante do ponto de vista econômico e tecnológico que transformou nossa história", diz à AFP antes de uma apresentação do Silkroad na Academia de Música do Brooklyn.

Junto com a performance ao vivo, "American Railroad" é um álbum homônimo e uma série de podcasts sobre o tema, uma aposta para ampliar o alcance do projeto.

E embora o momento escolhido tenha sido casual — o álbum saiu uma semana após a reeleição do republicano Donald Trump, cujas promessas de campanha presidencial incluem a deportação em massa de imigrantes —, não é por isso menos atual.

"Nada do que aconteceu durante as eleições é algo que não tenha acontecido antes, e nada é que não represente atitudes e opiniões que já estavam aqui", afirma.

A artista e seu coletivo iluminam os fundos mais sombrios do capitalismo americano.

Com isso, ela espera destacar os pontos em comum entre trabalhadores, imigrantes e povos indígenas que a expansão dogmática para o oeste teve impacto durante gerações.

