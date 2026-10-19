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OFICINA Projeto oferece oficinas literárias gratuitas em oito municípios de Pernambuco; confira Formações serão realizadas de 3 a 11 de novembro e buscam fortalecer ações de incentivo à leitura nas comunidades

Moradores de oito municípios pernambucanos poderão participar de oficinas gratuitas voltadas à criação de atividades literárias e à formação de mediadores de leitura.

Promovida pelo projeto “Ler pra Ser – Rede de Experiências”, a iniciativa passará por Limoeiro, Palmares, Joaquim Nabuco, Camaragibe, Passira, Nazaré da Mata, Caruaru e Vicência, entre os dias 3 e 11 de novembro. Cada turma terá 15 vagas, e as inscrições estão disponíveis em formulários específicos para cada cidade.

Intitulada “Caixa de Possibilidades: Oficina de atividades literárias com a Caixa de Histórias”, a formação será conduzida pelo arte-educador e contador de histórias Guga Bezerra, do Recife. Com carga horária de seis horas, as atividades abordarão práticas como contação de histórias, rodas de leitura, jogos literários e criação de textos, além da integração entre literatura, teatro, música e ilustração.

O público inclui educadores, artistas populares, contadores de histórias, lideranças comunitárias, jovens mobilizadores culturais e outras pessoas interessadas em desenvolver ações de incentivo à leitura. Durante as oficinas, os participantes também elaboraram propostas de atividades considerando as características e as demandas de suas comunidades.

A formação integra uma nova etapa do projeto, que pretende dar continuidade às ações de leitura iniciadas em edições anteriores. Após as oficinas, serão selecionados 16 bolsistas, dois por município, para atuar como multiplicadores e realizar atividades literárias nos territórios contemplados.

Criado em 2018, o “Ler pra Ser” já passou por 16 municípios de Pernambuco e implantou as chamadas Caixas de Histórias, bibliotecas itinerantes com acervos destinados a aproximar livros e leitores. Nesta edição, o projeto retorna a oito cidades já atendidas para fortalecer iniciativas locais e ampliar o uso desses acervos em atividades culturais e educativas.

Etapas do projeto

Antes do início das oficinas, a equipe realizou visitas e escutas nos municípios para mapear experiências literárias, identificar dificuldades e reconhecer as possibilidades de atuação de cada comunidade. A proposta é que as atividades desenvolvidas a partir da formação tenham continuidade mesmo após o encerramento do percurso formativo.

A etapa seguinte prevê encontros virtuais entre os bolsistas selecionados e representantes das instituições responsáveis pela salvaguarda das Caixas de Histórias. Os encontros serão destinados à troca de experiências, ao acompanhamento das ações e à discussão dos desafios encontrados na realização das atividades.

Formação, economia criativa e empreendedorismo

Fundada em 2013 por Eliz Galvão, a Liga Criativa atua nas áreas de formação, empreendedorismo e economia criativa. A empresa desenvolve cursos, oficinas, palestras e projetos voltados a artistas, produtores e agentes culturais, com atividades relacionadas à elaboração e gestão de projetos, captação de recursos, comunicação e desenvolvimento de carreiras.

O projeto é idealizado e coordenado pela produtora cultural Eliz Galvão, da Liga Criativa, e conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), do Governo de Pernambuco.

Serviço

Ler pra Ser – Rede de Experiências | Oficina Caixa de Possibilidades

Inscrições gratuitas, com 15 vagas por município

Horário: das 9h às 17h, com almoço incluso

Carga horária: seis horas

Informações: @ligacriativa

Programação e inscrições por município:

Limoeiro

Quando: 3 de novembro (terça-feira)

Onde: Centro de Criação Galpão das Artes - Rua Vigário Joaquim Pinto, 465, Centro, Limoeiro

Inscrições no link

Palmares

Quando: 4 de novembro (quarta-feira)

Onde: Biblioteca Pública Municipal Professor Fenelon Barreto - Ru Fenelon Barreto, s/n, Centro, Palmares

Inscrições no link

Joaquim Nabuco

Quando: 5 de novembro (quinta-feira)

Onde: Centro de Educação Musical de Joaquim Nabuco - Rua Amaro Benvindo da Rocha, 10, Centro, Joaquim Nabuco

Inscrições no link

Camaragibe

Quando: 6 de novembro (sexta-feira)

Onde: Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo - Rua Frois de Abreu, 140, Bairro Timbi, Camaragibe

Inscrições no link

Passira

Quando: 7 de novembro (sábado)

Onde: Espaço Cultural Chã dos Negros - Sítio Chã dos Negros, s/n, Zona Rural, Passira

Inscrições no link

Nazaré da Mata

Quando: 9 de novembro (segunda-feira)

Onde: AMUNAM (Associação das Mulheres de Nazaré da Mata) - Rua Coronel Manoel Inácio, 129, Centro, Nazaré da Mata

Inscrições no link

Caruaru

Quando: 10 de novembro (terça-feira)

Onde: Ponto de Cultura Boi Tira Teima (Casarão das Rendeiras) - Rua Major João Coelho, 11,Bairro das Rendeiras, Caruaru

Inscrições no link

Vicência

Quando: 11 de novembro (quarta-feira)

Onde: Rua Oliveira Estelita, 70, Centro, Vicência

Inscrições no link





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