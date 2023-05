A- A+

Literatura Projeto promove literatura de cordel em escolas do Cabo de Santo Agostinho Nova edição do Versalizando Imagens terá lançamento de livro como resultado

Estudantes das escolas públicas do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, estão mergulhando na tradição da literatura de cordel.

O projeto Versalizando Imagens, em sua segunda edição, tem o objetivo de despertar o amor pela cultura popular e estimular o aprendizado por meio da ludicidade e da musicalidade desse gênero literário.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Cabo de Santo Agostinho e as Escolas em Tempo Integral, o projeto conduz oficinas semanais ministradas pelo poeta Esperantivo e pelo fotógrafo Renato Moura. O Versalizando Imagens ainda lançará um livro como resultado das oficinas deste ano.

O poeta Esperantivo expressou sua expectativa de impactar ainda mais alunos nesta nova edição e elevar a autoestima dos estudantes ao verem seu trabalho registrado em um livro.

“Queremos ver a emoção desses alunos quando estiver tudo pronto e que ele possa falar em casa: 'Eu faço parte de um livro que está na biblioteca da cidade ou da minha escola. Eu escrevi junto com os meus amigos da escola'. E, a partir disso, sentir a autoestima desses alunos sendo elevada”, explicou o poeta.

O tema das oficinas desta edição é "Fauna e Flora: florescer é crescer, preservação é nosso dever". A ideia de produzir um livro surgiu durante as aulas da primeira edição do projeto, com o objetivo de deixar um registro físico do processo.

O poeta planeja distribuir os livros nas bibliotecas das escolas do Cabo, proporcionando um legado duradouro das oficinas.

O livro será composto por versos no estilo dos cordéis e recheado de fotos, combinando as duas propostas do projeto. Renato Moura diz que a obra será uma construção coletiva, com os alunos participando de todos os passos.

“O livro vai ter o verso complementando o que a gente quis transmitir na foto e é uma construção coletiva com os alunos participando de todos os passos”, detalhou o produtor.

O lançamento do livro está previsto para ocorrer após as oficinas, e também está em desenvolvimento um documentário sobre o processo.

As oficinas exploram o cordel como uma forma singular de expressão da cultura popular, permitindo que os jovens compartilhem suas descobertas e emoções.

Além disso, são estabelecidas conexões entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e os elementos típicos da cultura popular. Renato ressaltou que as oficinas desenvolvem diversas habilidades nos jovens, como comunicação, linguagem, escuta ativa, aprendizagem ativa e criatividade.

Para os gestores das escolas, como Milena Quirino, da Escola Municipal em Tempo Integral Laura Rodrigues, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, as oficinas são fundamentais para ampliar a mente dos alunos em relação à cultura popular.

“Eu acho um projeto fundamental porque arte e a cultura popular devem sempre estar inseridos no processo de formação dos nossos alunos. É a questão da identidade, precisamos nos reconhecer a partir da nossa cultura”, disse. “Quando não conhecemos a nossa cultura, não nos reconhecemos nela. Então quando isso é inserido em sala de aula, com musicalidade e poesia, nós fortalecemos nossa identidade”, completou.

A segunda edição das oficinas do Versalizando Imagens alcançará todas as dez escolas da rede municipal de ensino em tempo integral do Cabo de Santo Agostinho. São três encontros semanais com alunos do 5º e 7º ano do ensino fundamental, totalizando 24 turmas e impactando 715 estudantes.

Veja também

LUTO Morre o ator Ray Stevenson, aos 58 anos