Projeto promove visita virtual a museus de Pernambuco com visão 360 graus; saiba mais

Já imaginou poder visitar através de realidade virtual os principais museus de Pernambuco sem sair de casa e de qualquer lugar do planeta? A partir desta sexta-feira (8), está no ar o projeto do cineasta Eric Laurence que propõe a imersão virtual em sete importantes museus do Estado.



A experiência já está disponível em um site onde o visitante pode acessar os vídeos com as visitas interativas e através de um aplicativo de celular que pode ser baixado gratuitamente na Play Store, com filmes imersivos nos museus pernambucanos.

Financiado pelo Funcultura, com curadoria e pesquisa da professora e doutora em museologia Vânia Brayner, o Projeto Museus de PE em 360 Graus oferece a visitação remota e com visão panorâmica a sete museus de Pernambuco - Museu do Estado, Paço do Frevo, Museu da Cidade do Recife, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Fundação Gilberto Freyre, Museu de Arte Sacra de Pernambuco e Cais do Sertão.

O app conta com vídeos em 360 graus de cada um dos espaços, com audiodescrição, além da história dos museus, curiosidades e informações sobre exposições. Os filmes, com duração média de dois minutos, tiveram as imagens captadas com tecnologia de realidade virtual, e podem ser vistos através de óculos de realidade virtual, ou mesmo na tela de um celular, computador ou tablet, e o visitante consegue dar o comando para girar a qualquer momento em qualquer um dos espaços.



No aplictivo e no site é possível acessar um vídeo geral e um filme específico para cada museu, com informações, serviços e história de cada museu abordado pelo projeto.



Para Eric Laurence, o projeto chega para aproximar a cultura pernambucana do público em geral. "É uma forma das pessoas se sentirem no museu, para estimular a visitação e o conhecimento. A proposta é fazer uma visitação, através da realidade virtual, para simular a sensação, mesmo que breve, do que é visitar o museu, incentivando que depois elas possam ir fazer a visitação mais aprofundada", destaca.

Para conseguir imagens de alta qualidade, Eric Laurence desenvolveu um processo de produção em que utiliza um robô autônomo para percorrer os espaços e, no processo de pós-produção, os filmes são finalizados em 8k, o que permite uma visualização e imersão surpreendentes. Os museus também foram retratados com o uso de um drone com câmera em 360 graus acoplada, possibilitando imagens aéreas incríveis desses verdadeiros universos culturais.

“É uma forma de levar mais gente para conhecer esses espaços. E a realidade virtual está aí, já é um fato, então por que não usar para o bem da cultura? Os museus podem ser visitados por qualquer pessoa com um celular ou um computador, mas também pode ser levado através de óculos virtuais para escolas, asilos, hospitais. As possibilidades são infinitas”, explica o cineasta.

Eric Laurence é diretor de cinema e desenvolve projetos de novas tecnologias e inovação no audiovisual. Já conquistou mais de 60 prêmios em festivais de cinema de todo o Brasil, além da participação em diversos festivais internacionais. “A realidade virtual, a filmagem em 360 graus são incríveis formas de gerar interesse no público, de estimular o aprendizado e fortalecer o patrimônio do Estado. O grande objetivo é que esse projeto ecoe em diversos seguimentos educacionais de Pernambuco, despertando e gerando o interesse das novas gerações. É uma maneira de usar a tecnologia para que a população se aproprie da riqueza patrimonial dos seus museus de uma forma moderna e atraente”, destaca Laurence.

